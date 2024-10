3. Liga Trotz Tor-Spektakel: FC Ingolstadt findet nicht in Erfolgsspur Stand: 22.10.2024 21:04 Uhr

Der FC Ingolstadt 04 findet nicht zur Konstanz in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga - und kann auch in Köln nicht gewinnen. Und das obwohl das Team von Trainerin Sabrina Wittmann dort vier Tore schießt.

Von Johannes Kirchmeier

Was war das für ein Fußball-Abend in Köln: Acht Treffer sahen die Zuschauer am Dienstag am Sportpark am Höhenberg. Zufrieden war am Ende trotzdem keine der beiden Mannschaften, denn die Partie endete 4:4. Und vor allem für die Gäste vom FC Ingolstadt 04 heißt das nach dem dritten Remis in Serie: Die Oberbayern kommen nicht raus aus dem Niemandsland in dieser Tabelle der 3. Fußball-Liga. Bei den so ambitionierten Schanzern macht sich Ernüchterung breit, schließlich sind die angepeilten Aufstiegsränge immer ferner.

Defensivschwäche und munteres Scheibenschießen

Dabei starteten die Ingolstädter so gut in die Partie. Schon in der sechsten Minute brachte sie der neu ins Team gerückte David Kopacz nach einem Konter in Führung, doch Bryan Henning und der Junioren-Nationalspieler Said El Mala drehten die Partie bis zur Pause für Köln. Schon da entwickelte sich die Partie zum munteren Scheibenschießen. Beide Teams ließen ihren Gegnern viel zu viel Raum - und Möglichkeiten für Torchancen.

Das änderte sich auch in der zweitne Halbzeit nicht. Da traf Ingolstadt Super-Joker Sebastian Grönning, der diesmal in der Startel stand, sowohl zum schnellen 2:2 (49. Minute) als auch zum schnellen 3:3 (54.), für Köln erzielte zwischendurch Lex-Tyger Lobinger die Führung. Der frühere TSV-1860-Stürmer Serhat Güler schoss die Viktoria dann erneut in Front, ehe kurz vor dem Ende Benjamin Kanuric für Ingolstadt ausgleichen konnte (87.). Er jubelte zwar ausgiebig. Nach dem Schlusspfiff wirkte aber kein Schanzer so richtig glücklich.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 23.10.2024 - 18:30 Uhr