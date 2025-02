Führung in der 1. Minute Ingolstadt jubelt früh, aber holt nur einen Punkt gegen Stuttgart Stand: 15.02.2025 16:25 Uhr

Gegen die Reserve des VfB Stuttgart geht der FC Ingolstadt früh in Führung, muss sich aber am Ende mit einem Remis zufrieden geben.

Von Hannes Nebelung

Ein schneller Start reicht dem FC Ingolstadt nicht, um sich zumindest für eine Nacht auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zu schieben. Die Elf von Sabrina Wittmann verpasste beim 1:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart II den Sprung vorbei am 1. FC Saarbrücken auf Platz drei. Der FCS kann mit einem Sieg bei Schlusslicht Unterhaching am Sonntag (13.30 Uhr) den Vorsprung auf die Schanzern auf fünf Punkte ausbauen.

Deniz Zeitler blitzschnell

Die Partie begann furios in Person von Deniz Zeitler. Die 18 Jahre alte Entdeckung der Saison schnappte sich den Ball im Strafraum vom schläfrigen Stuttgarter Verteidiger Luca Mack und schweißte die Kugel in den linken Winkel. Sein fünfter Saisontreffer war Zeitlers erstes Tor in diesem Jahr. Einige Zweiligisten sollen bereits ihre Fühler nach Zeitler ausgestreckt haben, der U19-Nationalspieler besitzt in Ingolstadt einen Vertrag bis 2027.

Grönning vergibt Elfmeter

Beide Teams waren um hohe Intensität bemüht, allerdings gelangen nur selten präzise Kombinationen. In der 20. Minute war es dann wiederum Zeitler, der seine Schnelligkeit ausspielte und Sturmpartner Sebastian Grönning bediente. Dieser wurde von VfB-Torhüter Dennis Seimen gefoult, scheiterte jedoch an eben jenem beim folgerichtigen Elfmeter.

Steilpässe auf den immer anspielbaren Zeitler blieben das feste Muster der Ingolstädter, allerdings konnten sowohl der Youngster als auch Grönning nichts aus den dadurch entstehenden Szenen machen. Auch die Stuttgarter, die im Abstiegskampf stecken, zeigten sich im Laufe der Partie mehrmals am und im Ingolstädter Strafraum. Ingolstadts Torhüter Pelle Boevink war jedoch stark zur Stelle, wehrte unter anderem gegen Laurin Ulrich (40.), Dominik Nothnagel (49.) und Wahid Faghir (63.) stark ab.

Wilde Schlussphase: VfB dreht fast die Partie

In der 63. Minute scheiterte wiederum Zeitler an Seimen, der auch beim nachfolgenden Eckball gegen Grönning parierte. Wiederum nur zwei Minuten später landete eine Flanke von Stuttgarts Jordan Meyer auf der Latte. Die Gäste erhöhten den Druck und nutzten ihre sehr gut besetzte Bank aus. Die eingewechselten Nicolas Sessa und Thomas Kastanaras setzten den müden Ingolstädter ordentlich zu und besorgten in Koproduktion den Ausgleich. Sessa fand in der 79. Minute Kastanaras Kopf, der das 1:1 erzielte. Keine zwei Minuten später wiederholte das Duo das Kunststück, doch die Fahne des Assistenten ging nach oben.

Ingolstadt rappelte sich nach dem Schock noch einmal auf, doch eine echte Torchance kam nicht mehr zustande. Das Remis verlängert immerhin die Serie ohne Niederlage auf nun acht Partien. Die letzte Pleite gab es Ende November bei Arminia Bielefeld.

Quelle: Blickpunkt Sport 16.02.2025 - 21:45 Uhr