Nach Olympia-Debüt und EM-Bronze Tischtennis-Überfliegerin Annett Kaufmann gewinnt Junioren-WM Stand: 30.11.2024 14:03 Uhr

Die 18-jährige Annett Kaufmann vom SV DJK Kolbermoor krönt ein außergewöhnliches Tischtennis-Jahr: Nach Olympia-Debüt, und EM-Bronze gewann sie bei der Junioren-WM im schwedischen Helsingborg die Goldmedaille.

Von Bernd R. Eberwein

"Ich kann es nicht glauben, das fühlt sich so surreal an", sagte Annett Kaufmann nach ihrem bisher größten Karriereerfolg. Die Ausnahme-Tischtennisspielerin gewann erstmals in ihrer Karriere Gold bei der Junioren-WM. Im Finale der Titelkämpfe in Helsingborg setzte sie sich im Finale mit 4:2 gegen die Chinesin Zong Geman durch.

Kaufmann durchkreuzte die Triple-Träume von Zong, die bei der Junioren-WM zuvor Gold im Mixed und im Doppel gewonnen hatte.

Olympia-Debüt, EM-Bronze, WM-Gold

Für Kaufmann ist es zum Jahresausklang der Höhepunkt eines ohnehin außergewöhnlichen Tischtennis-Jahrs. Bei den Olympischen Spielen 2024 war sie kurzfristig für die verletzte Nina Mittelham in die Mannschaft gerutscht und nur knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt.

Erst wenige Wochen vor den Sommerspielen büffelte sie noch fürs Abitur, unmittelbar vor dem Paris-Trip feierte sie noch in München auf einem Taylor-Swift-Konzert. Bei der EM im Oktober gewann sie dann an der Seite von Patrick Franziska die Bronzemedaille.

Neben insgesamt fünf Goldmedaillen bei Junioren-Europameisterschaften ist WM-Gold ihr bisher größter Triumph. Bei Junioren-Weltmeisterschaften konnte sie bisher "nur" drei Silbermedaillen gewinnen.

Annett Kaufmann über ihre Ziele

Vor der Junioren-WM war Kaufmann Ende Oktober zu Gast in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Bereits da hatte sie angedeutet, dass sie noch viel vor hat. Der Weg in die Weltranglisten-Top-Ten sei "nicht so leicht, aber machbar", sagte sie.

Dass sie durch ihre neu gewonnene Popularität plötzlich die neue Galionsfigur einer Sportart ist, die nur selten im Fokus steht, scheint sie mehr zu beflügeln als zu hemmen: "Es ist viel Verantwortung, aber die nehme ich gerne auf mich. Ich freue mich natürlich, dass ich Werbung für Frauen-Tischtennis machen kann. Einfach weil Tischtennis eine Randsportart ist, vor allem wir Frauen sind nicht so bekannt"

Quelle: BR24Sport 30.11.2024 - 12:45 Uhr