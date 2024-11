3. Liga 1860 München siegt deutlich gegen Mannheim Stand: 09.11.2024 19:56 Uhr

Überraschend eingespielt, überraschend sicher. Der TSV 1860 München holt sich auch gegen den SV Waldhof Mannheim drei Punkte. In der Tabelle der dritten Liga arbeiten sich die Löwen langsam nach oben.

Von BR24Sport

Nach dem unerwartet deutlichen 3:0-Sieg gegen den SV Sandhausen hat der TSV 1860 München auch am 14. Spieltag der dritten Liga gegen den SV Waldhof Mannheim einen starken Auftritt hingelegt. Nach einer kontrollierten ersten Hälfte traten die Löwen in der zweiten offensiver auf. Julian Guttau (51.), Tunay Deniz (66.) und Maximilian Wolfram (83.) ließen die 60er jubeln – am Ende stand ein deutliches 3:0 (0:0).

Löwen-Trainer Argirios Giannikis vertraute am Samstagnachmittag auf die Startelf, die schon gegen Sandhausen erfolgreich war. Und wieder ging die Taktik auf: Über das gesamte Spiel zeigten sich die Münchner überraschend eingespielt.

1860 schon in der ersten Hälfte stark

Jesper Verlaat verteidigte stark nach vorne, sorgte für Stabilität und in der ersten Halbzeit des Spiels für die einzige nennenswerte Chance: Der Niederländer kam im Strafraum an den Ball, scheiterte aber am Mannheimer Marcel Seegert (26.). Kurz vor der Pause wieder Verlaat. Dieses Mal konnte Verteidiger Henning Matriciani aber mit dem Kopf klären (41.).

Aus der Kabine kam dann geballte Löwenkraft, die sich in der 51. Minute durch Julian Guttau zeigte. Nach einer Schlampigkeit durch Verteidiger Matrician, landete der Ball bei Guttau. Der musste die Kugel nur mehr einspitzeln.

Wolfram erhöht auf 3:0

Eine Top-Kombination führte dann zum 2:0. Deniz spielte zu Schröter, der setzte sich gegen Matriciani durch und legte auf Hobsch. Vor dem Tor kam Deniz dran, der sich und die Fans mit seinem dritten Saisontor beschenkte.

Wolfram besiegelte den Sieg der Löwen in der 83. Minute. Er nahm einen Pass von Deniz sicher an und traf das Tor aus fünf Metern.

Waldhof-Torjäger Boyd blieb harmlos

Waldhof-Torjäger Terrence Boyd hingegen blieb größtenteils harmlos – schon vor der Partie war sich Giannikis sicher, seine "Jungs" könnten den US-Amerikaner kontrollieren. Der Trainer zeigte sich nach der Partie zufrieden. Die Löwen können sich durch die drei Punkte im Tabellenmittelfeld stabilisieren und setzen sich im Mittelfeld fest.

Im Video: 1860-Trainer Giannikis im Interview

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 09.11.2024 - 14:00 Uhr