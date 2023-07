BR24 Sport Saisonstart beim 1. FC Nürnberg: Nicht dieselben Fehler machen Stand: 27.07.2023 09:00 Uhr

Nach einer verkorksten Vorjahres-Saison soll es beim 1. FC Nürnberg in diesem Jahr ruhiger werden. Das wird nicht einfach, schließlich hat sich in Mannschaft und Trainerteam personell einiges getan. Eine konkrete Zielsetzung gibt es noch nicht.

Von Victor List

Dass der Franke grundsätzlich etwas pessimistischer eingestellt ist, ist hinlänglich bekannt. Seltsamerweise setzt dieser Pessimismus vor einer neuen Saison bei den Fans des 1. FC Nürnberg regelmäßig aus und weicht grenzenloser Euphorie. Dafür reichen meist ein paar ansehnliche Testspiele, um den Traum von ganz oben zum Leben zu Erwecken. So auch in diesem Jahr. Mit neuem Personal geht der 1. FC Nürnberg in die neue Spielzeit, die am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock beginnt.

Fiél steigt zum Cheftrainer auf

Der größte Wechsel fand im Sommer auf der Trainerposition statt, wobei der Neue eigentlich ein Alter ist. Cristian Fiél assistierte in der Rückrunde Sportvorstand Dieter Hecking, unter dem die Mannschaft die Klasse gerade so halten konnte. In der neuen Saison ist Fiél nun zum Cheftrainer aufgestiegen. Seine Spielidee: Schnell und schnörkellos nach vorne spielen und dabei die Defensive nicht vernachlässigen. Denn die ist wichtig in der kampfbetonten zweiten Bundesliga, weiß auch der Trainer, der trotzdem gerne Tore sieht: "Man könnte es darauf runterbrechen, dass ich lieber 4:3 gewinne als 0:0 spiele", sagte der neue Übungsleiter bei seiner Vorstellung.

Defensive Neuzugänge - Márquez als Abwehrchef?

Damit vielleicht doch am Ende etwas öfter die 0 als die 3 bei den Gegentoren steht, hat der Club besonders in der Defensive auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Ahmet Gürleyen (Wiesbaden) und Iván Márquez (Nijmegen) konnten die Nürnberger Budget sparen, beide kamen ablösefrei. Außerdem verpflichtete der FCN Jannes Horn fest vom VfL Bochum, der bereits die Rückrunde am Valznerweiher verbracht hatte.

Der Spanier Márquez scheint seinen Stammplatz im Defensivzentrum sicher zu haben. Zumindest stand er in allen Testspielen in der Startformation - trotz großer Konkurrenz: Sechs potenzielle Innenverteidiger stehen derzeit im Kader des FCN. Christopher Schindler fällt allerdings mit einem Kreuzbandriss noch lange aus. Zusätzlich zog der Club die Kaufoption bei Rechtsverteidiger und U20-Nationalspieler Jens Castrop gegenüber dem 1. FC Köln.

Offensives Tempo

Doch auch in der Offensive hat sich einiges getan. Da Fiél ein 4-3-3-System bevorzugt und vermehrt über die Flügel spielen lässt, haben die Franken auch dort auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von Joseph Hungbo erhoffen sich die Verantwortlichen Tempo über die rechte Seite. Seine Spezialität: in die Mitte ziehen und traumhaft in den Winkel schlenzen. Damit hat er nicht nur das Tor der Saison in der englischen zweitklassigen Championship erzielt, sondern auch beim Vorbereitungsturnier in Unterhaching die Partie gegen die Spielvereinigung entschieden.

Im Testspiel gegen den FC Arsenal (1:1), das Hungbo noch von der Tribüne verfolgte, agierte Daichi Hayashi über den rechten Flügel. Der Japaner kam aus Belgien von St. Truiden. Die linke Seite gehört wohl dem anderen japanischen Neuzugang: Kanji Okuniki. Der Japaner, der bis zuletzt Teamkollege von Lukas Podolski bei Gornik Zabrze in der polnischen Liga war, hat ebenfalls in der Vorbereitung überzeugt.

Daferner Gewinner der Vorbereitung

Der Gewinner der Vorbereitung ist aber sicherlich Christoph Daferner. Mit sieben Toren hat er sich in den Testspielen aus der Krise geschossen. Daferner, der im vergangenen Sommer aus Dresden nach Nürnberg gewechselt war, hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Der Stürmer, der in den letzten Wochen unter anderem vom Auftakt-Gegner Rostock umworben worden war, will sich beim Club durbeißen. Aktuell hat er nach den Abgängen von Erik Shuranov (Maccabi Haifa), Pascal Köpke (ablösefrei nach Duisburg), Manuel Wintzheimer (Leihe nach Bielefeld) und Kwadwo Duah (Ludogoresz Rasgrad) wenig Konkurrenz im Sturmzentrum.

Was passiert noch im Kader?

Gerade der Duah-Transfer, der dem Club nach übereinstimmenden Medienberichten mindestens drei Millionen Euro einbringt, schafft finanziellen Spielraum beim eher klammen 1. FC Nürnberg. Geld, das zumindest zum Teil in den kommenden Wochen für einen Daferner-Backup und ins Mittelfeld investiert werden dürfte. Dort hat die Mannschaft in Fabian Nürnberger (Darmstadt) und Lino Tempelmann (Leihende) zwei Stützen verloren. Das Interesse an Florian Flick vom FC Schalke 04, der ebenfalls in der Rückrunde leihweise für den Club auflief, ist weiterhin verbrieft.

Saisonziel Klassenerhalt

So oder so hat der FCN wieder mal einen Umbruch im Team hinter sich. Da fallen Saisonprognosen schwer. Und mit diesen wird man in dieser Saison am Valznerweiher vorsichtig sein. Schließlich haben die Verantwortlichen aus der vergangenen Spielzeit gelernt. Damals hatte Sportvorstand Hecking das Saisonziel "oberes Tabellendrittel" ausgerufen. Eine Vorgabe, die er auch nach zwei Trainerwechseln nicht aufgeben wollte. Am Saisonende gelang mit Ach und Krach am letzten Spieltag der Klassenerhalt. Das dürfte auch jetzt das Minimalziel sein, auch wenn eine offizielle Zielsetzung noch nicht bekannt ist.

Kniffliges Auftaktprogramm

Das Auftaktprogramm hat es in sich. Gegen Auftaktgegner Hansa Rostock gelang dem Club in der vergangenen Saison kein Sieg. Hannover 96, das am zweiten Spieltag im Max-Morlock-Stadion gastiert, zählt zum erweiterten Favoritenkreis auf den Aufstieg. Mit dem VfL Osnabrück und Wehen Wiesbaden treffen die Franken anschließend auf zwei Aufsteiger aus der dritten Liga, die gerne für eine Überraschung gut sind. Sollten diese Spiele nicht einigermaßen erfolgreich gestaltet werden können, dürfte die jetzige Euphorie bei den Fans schnell verfliegen und wieder der übliche Pessimismus einkehren. Aber so weit muss man ja jetzt noch nicht denken. Ein wenig träumen ist schließlich erlaubt.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 27.07.2023 - 18:30 Uhr