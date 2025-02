BR24 Sport Rassiger Südschlager: FC Bayern nimmt Stuttgarter Geschenke an Stand: 28.02.2025 22:52 Uhr

Der FC Bayern München gewinnt auch das Freitagabendspiel beim VfB Stuttgart. Die Münchner drehen gegen aufopfernd kämpfende, aber fehlerhafte Stuttgarter einen Rückstand und feiern am Ende den nächsten Sieg gegen eine Top-Mannschaft.

Von Victor List

Der FC Bayern München marschiert weiter in der Fußball-Bundesliga. Die Münchner gewannen am Freitagabend beim VfB Stuttgart mit 3:1 (1:1) und blieben damit im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Zugleich war der hart erkämpfte Sieg gegen mutige Stuttgarter, aber zu fehleranfällige Stuttgarter eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinale in der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch.

Olise kontert Stiller-Traumtor

Trainer Vincent Kompany tauschte seine Startformation im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt auf vier Positionen durch. Davies, Goretzka, Joao Palhinha und Kane spielten für Ito, Pavlovic (krank) und Kimmich (Sehnenreizung). Auch Thomas Müller nahm zunächst auf der Bank Platz.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Nach einem Missverständnis von Leroy Sané und Alphonso Davies war plötzlich Joshua Vagnoman auf und davon, doch der Stuttgarter scheiterte mit einem zu kurz geratenen Heber an Neuer (6.). Die Münchner brauchten Zeit, um im Spiel anzukommen. Nach einer Viertelstunde vergab Michael Olise freistehend vor Alexander Nübel, der den Winkel gut verkürzte (16.). In einem abwechslungsreichen Spiel vergab Musiala die nächste Chance für den Rekordmeister (22.). Doch auch der VfB wurde immer wieder gefährlich. Nach einer halben Stunde zielte Deniz Undav aus dem Rückraum zu genau und traf nur den Außenpfosten (31.). Drei Minuten später machte es Angelo Stiller besser. Der ehemalige Münchner hatte zwangzig Meter vor dem Tor zu viel Platz und traf ansatzlos wie traumhaft in den Winkel zur Stuttgarter Führung (34.).

Bayern zeigte sich wenig geschockt, fand zunächst aber keine Lücke mehr in der schwäbischen Abwehr. Die tat sich erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf. Sané setzte Olise per Traumpass ein und der überwand Nübel eiskalt. Der Treffer wurde wegen einer möglichen Abseitsstellung lange überprüft, zählte aber trotz starken Abseitsverdachts (45.). Die TV-Bilder sahen Olise eigentlich vor dem Stuttgarter Verteidiger.

FC Bayern nimmt Stuttgarter Abwehr-Geschenke an

Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte Undav freistehend an Manuel Neuer, doch der Nationalspieler war zu früh gestartet und stand deshalb im Abseits (52.). Nach einer Stunde wäre Olises Schlitzohrigkeit beinahe belohnt worden, doch Nübel war auf dem Posten bei der aufs Tor gezogenen Ecke des Franzosen (61.). Zwei Minuten später scheitere Kane per Flachschuss im Strafraum an Nübel (63.). Die Kompany-Elf drängte jetzt auf die Führung und belohnte sich direkt. Goretzka presste Stiller, der einen Nübel-Pass im eigenen Strafraum direkt verlor. Der Mittelfeldmann der Bayern netzte dann noch selbst ein (64.).

In der Folge zogen sich die Gäste zurück und versuchten, die Führung zu verwalten. Stuttgart drängte auf den Ausgleich, oft fehlte aber der letzte Pass. So blieb ein Schlenzer von Enzo Millo, der weit über die Querlatte flog, die einzige gefährliche Situation. In der Schlussminute ersprintete der eingewechselte Kingsley Coman einen zu kurz geratenen Stuttgarter Rückpass, umkurvte 30 Meter vor dem Tor auch noch Nübel und traf in den verwaisten Kasten zur Entscheidung (90.) Die Fans sangen "Deutsche Meister wird nur der FCB!"

Spielen die Münchner in den nächsten Wochen so weiter, dürfte zumindest dieser Titel ihnen nicht zu nehmen sein.

Quelle: Heute im Stadion 01.03.2025 - 15:05 Uhr