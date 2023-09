BR24 Sport Palhinha- Liebeserklärung an den FC Bayern - Wechsel im Winter? Stand: 03.09.2023 19:03 Uhr

Der Wechsel des Portugiesen Joao Palhinha zum FC Bayern ist am letzten Tag des Transferfensters geplatzt. Doch sein Bruder und Berater Goncalo deutet an, dass der Wechsel nur aufgeschoben ist. Bei Instagram lobte er die Münchner überschwänglich.

Von Bernd R. Eberwein

Medizincheck erledigt, unterschriftsreifer Vertrag bereit - und am Ende durfte der Portugiese Joao Palhinha doch nicht in München bleiben. Der FC Bayern wurde bei der Verpflichtung seines neuen "Sechser" aus der Zielgeraden ausgebremst - weil Palhinhas Noch-Arbeitgeber FC Fulham keinen Ersatz gefunden hatte.

"Ein bisschen ungläubig", habe er die Transfer-Posse am Freitag (01.09.2023) verfolgt, berichtete FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel später. "Der Spieler war ja schon bei uns, er war schon in der Röhre. Das ist super schade", ergänzte er mit Blick auf den bereits absolvierten Medizincheck.

Doch der Wechsel scheint nur aufgeschoben, gut möglich, dass Joao Palhinha schon im Winter-Transferfenster nach München kommt. Das deutet zumindest sein Bruder und Berater Goncalo Palhinha an. In einem Instagram-Post am Sonntag, zwei Tage nach dem gescheiterten Transfer, schrieb er dort seine Sicht der Dinge nieder, die fast schon einer Liebeserklärung an den FC Bayern glich.

Palhinha-Transfer "nur aufgeschoben"

"Sie haben den Traum nicht zerstört, sondern nur aufgeschoben", beginnt er seinen Post mit einem Seitenhieb auf die Verantwortliche des FC Fulham. Der Noch-Klub seines Bruders hatte dem Wechsel bereits zugestimmt und sich auch mit dem FC Bayern geeinigt. Am Ende soll es tatsächlich nur am fehlenden Ersatzmann bei den Engländern gescheitert sein.

Dann die bereits genannte Hymne auf den FC Bayern: "Obwohl wir schon wussten, wie großartig der Klub ist, so ist er nach unserem Weggang noch größer geworden, unabhängig davon, was passiert ist." Der Trip der Palhinha-Brüder an die Säbener Straße hat offenbar Eindruck hinterlassen.

Präsident Hainer deutet Winter-Transfers an

Beendet hat Goncalo Palhinha seinen portugiesischen Post mit dem FC-Bayern-Kredo "Mia san mia" auf deutsch. Die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister dürften diese Wertschätzung des Klubs mit Freude wahrgenommen haben.

Auch wenn die Verantwortlichen trotz der Schlappe im Palhinha-Ringen betonen, dass die Münchner "trotzdem einen Klasse-Kader" (O-Ton Präsident Herber Hainer) haben, wurde die Hintertür fürs Wintertransfenster schon mal geöffnet.

"Natürlich werden wir im Winter nachlegen, wenn es nötig ist", sagte Hainer in einer TV-Sendung und unterstrich, dass das Festgeldkonto trotz der Harry-Kane-Millionen weiter gut gefüllt ist: "Wir haben die Mittel."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 03.09.2023 - 21:45 Uhr