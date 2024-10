BR24 Sport Olympia 2040: Söder wünscht sich deutsche "Gesamtbewerbung" Stand: 02.10.2024 15:46 Uhr

Markus Söder hat sich erneut für eine deutsche Olympiabewerbung für die Sommerspiele 2040 starkgemacht. Aus Kostengründen wünscht er sich allerdings eine Kooperation von München und anderen Städten wie Berlin und Hamburg.

Von BR24Sport

Am Mittwoch ehrte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die bayerischen Medaillengewinner der Olympischen und paralympischen Spiele in Paris 2024. Vor der Kulisse der Olympiahalle, wo 1972 die bislang letzten Olympischen Spiele in Deutschland ausgetragen wurden, erneuerte er seine Forderung nach einer Olympiabewerbung Münchens für die Sommerspiele 2040.

"Günstiger und verträglicher" - Söder wirbt für Kooperation von München, Hamburg und Berlin

"München wäre eine von zwei oder drei Städten, die hervorragend passen - Hamburg und Berlin sind ja auch noch im Gespräch", sagte Söder und schlug vor: "Wir sollten als Deutschland eine Gesamtbewerbung abgeben. Man sollte jetzt nicht streiten. Alle können etwas dazu beitragen."

Als Grund für den Vorschlag nannte der bayerische Ministerpräsident die hohen Kosten einer Olympiaausrichtung. Mit einer "Gesamtbewerbung" werde es: "günstiger und auch verträglicher. Die Leute machen auch lieber mit, wenn sie wissen, dass nicht nur eine Stadt alles schultern muss, sondern es schön verteilt wird."

Söder: Olympia 2024 in Paris als Vorbild

Die Spiele von Paris sieht er dabei als Vorbild. Während ein Großteil der sportlichen Wettkämpfe in der französischen Hauptstadt ausgetragen wurden, gab es auch Veranstaltungen in Marseille, Nizza, Bordeaux, Lyon sowie den Surfwettbewerb in Teahupo'o in Tahiti.

Außerdem wünscht er sich, dass es keine "neuen, monumentale Bauten" geben solle, sondern er möchte "Vorhandenes klug nutzen. Da haben wir in München ja einiges zu bieten", sagte Söder und deutete auf die Olympiahalle in seinem Rücken.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 02.10.2024 - 18:30 Uhr