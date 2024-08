BR24 Sport Nur ein Neuzugang im Nagelsmann-Kader: Ex-Bayern-Spieler Stiller Stand: 29.08.2024 10:39 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach zahlreichen Rücktritten seinen Kader für die kommenden Nations-League-Spiele benannt. Überraschend wurde mit Ex-Bayern-Spieler Angelo Stiller nur ein neuer Spieler nominiert. Nicht dabei ist Serge Gnabry.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Spiele in der Nation League neu einstellen, denn nach den Routiniers Thomas Müller, Toni Kroos und Kapitän Ilkay Gündogan verabschiedete sich zuletzt mit Manuel Neuer auch die langjährige Nummer 1 als Nationalspieler.

Einen großen Umbruch sieht Nagelsmann jedoch nicht als sinnvoll für die anstehenden Aufgaben. "Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren", so der Bundestrainer.

Nur Stiller neu im Kader

Neu im Kader ist nur der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Angelo Stiller. Der gebürtige Münchner war von 2019 bis 2021 beim FC Bayern aktiv. Wechselte dann zur TSG Hoffenheim und spielt aktuell für den deutschen Vizemeister VfB Stuttgart. "Als einziger Neuer ist Angelo Stiller dabei, der in Stuttgart schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt hat", so Nagelsmann.

Mehr Veränderungen im Kader wollte er nach den Rücktritten aber nicht vornehmen. Denn im "Mittelfeld müssen wir mit Ilkay Gündogan und Toni Kroos ja gleich zwei Spieler ersetzen, die zurückgetreten sind. Das sind für den Moment insgesamt genügend Veränderungen in der Nationalmannschaft."

Pavlovic wie Kimmich und Musiala in der Auswahl

Zudem kehrt Stillers Teamkollege Alexander Nübel zurück ins Aufgebot. Der Torhüter des VfB Stuttgart war bereits im Mai von Nagelsmann in den vorläufigen EM-Kader berufen worden. Ebenso wie Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München, der im EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine sein Debüt im Nationaltrikot gefeiert hatte, dann aber krankheitsbedingt auf die EURO verzichten musste. Als neue Nummer eins im Tor nach dem Abschied von Manuel Neuer ist Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) eingeplant.

Vom FC Bayern ist neben Joshua Kimmich auch Jamal Musiala dabei. Nicht für die Auswahl berücksichtigt wurde trotz guter Frühform Serge Gnabry. Leroy Sane bekommt wie Abwehrchef Antonio Rüdiger noch eine Regenerationspause: Der Bayern-Spieler soll nach seiner Leistenoperation nicht gleich wieder überlastet werden.

So geht es für die DFB-Elf weiter

Am Montag versammelt Nagelsmann seine Spieler wieder auf dem adidas-Campus in Herzogenaurach. Dann wird er wohl auch beantworten, wer von Gündogan die Kapitänsbinde übernimmt. Als Die DFB-Elf trifft am 7. September in Düsseldorf auf Ungarn und am 11. September in Amsterdam auf die Niederlande.

