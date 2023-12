BR24 Sport Neureuther über EM 2024: "Manuel Neuer ist der Gamechanger" Stand: 06.12.2023 09:40 Uhr

Wieviel Aufschwung kann ein einzelner Spieler einer Fußballmannschaft geben? Kann Manuel Neuer nach seinem Comeback beim FC Bayern auch das DFB-Team bei der EM 2024 pushen? Felix Neureuther glaubt im Podcast "Pizza & Pommes" an einen "Gamechanger".

Von Bernd R. Eberwein

Fußball-Deutschland fiebert der Heim-EM 2024 entgegen. Mit der Auslosung der Vorrundengruppen hat die heiße Phase der Vorbereitung begonnen. Die 24 Teams kennen ihre ersten Gegner.

Deutschland trifft im Eröffnungsspiel auf Schottland, danach warten Ungarn und die Schweiz. Angesichts des aktuell recht unklaren Leistungsstands des DFB-Teams eine Gruppe wie eine Wundertüte.

"Vor vier Jahren hätte ich gesagt: Total easy, wir schieben mal durch, gar kein Problem. Jetzt spricht man ja schon von einer Hammergruppe", sagt BR-Sportexperte Felix Neureuther in seinem Podcast "Pizza & Pommes".

Neureuther glaubt an Nagelsmann

Vom souveränen Gruppensieg bis zum Vorrunden-Aus scheint alles möglich. Neureuther vertraut allerdings auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes und seinen Coach.

"Ich glaube an die Nationalmannschaft und vor allem auch an Julian Nagelsmann. Mein Gott, das sind alles nur Menschen. Die brauchen auch einfach Zeit zusammen, um sich zu entwickeln", so Neureuther.

DFB-Team profitiert von Neuer-Präsenz

Eine zentrale Rolle im EM-Jahr 2024 wird nach Neureuthers Einschätzung der wieder genesene FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer einnehmen. "Ich glaube, dass es ein massiver Gamechanger wird, wenn ein Manu Neuer in die Nationalelf zurückkehrt", sagt Neureuther. Ob als Stammtorhüter oder Ersatz, sei dabei sogar egal: "Einfach schon seine Präsenz, glaube ich, tut der Mannschaft unheimlich gut."

Ter Stegen verletzt - Neuer schnell wieder Nummer eins?

Dabei könnte es sogar recht schnell gehen, dass Manuel Neuer sogar ohne Duell mit der aktuellen Nummer eins Marc-André ter Stegen rasch wieder ins Tor der Nationalmannschaft zurückkehrt.

Denn nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten droht Ter Stegen eine Operation wegen anhaltender Rückenprobleme. Der Torwart musste deshalb bereits auf die vergangenen beiden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich verzichten. Bei einer Operation könnte Ter Stegen mehrere Monate ausfallen. Der DFB hat sich zu diesen Berichten bisher noch nicht geäußert.

Neuer "der größte Torwart aller Zeiten"

Egal, ob er als Nummer eins oder zwei ins DFB-Tor zurückkehrt: Viel Respekt hat sich Neuer durch seine Rückkehr schon jetzt erarbeitet. "Dieses Comeback, das finde ich unfassbar", sagt Neureuther angesichts des Alters und der Schwere der Verletzung: "Ich ziehe sämtliche Hüte vor Manuel Neuer. Das durchgestanden zu haben, so zurückzukommen, ist sensationell. Er ist der größte Torwart aller Zeiten."

24 Adventskalender-Türchen, 24 Fragen an Felix Neureuther in der Dezember-Ausgabe seines Sport-Podcasts "Pizza & Pommes". Neben der Nationalmannschaft geht es in der neuesten Folge auch über Bastian Schweinsteiger, den FC Bayern, Trennungsgerüchte um Ehefrau Miriam, Olympia und natürlich den aktuellen Wintersport.

