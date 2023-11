3. Liga Treffer in der Nachspielzeit - Regensburg gewinnt Topspiel in Dresden Stand: 26.11.2023 18:39 Uhr

Das Topspiel der 3. Liga ist seinem Namen gerecht geworden - mit dem besseren Ende für Jahn Regensburg. In der Nachspielzeit erzielte Florian Ballas den 1:0-Siegtreffer beim bisherigen Tabellenführer aus Dresden. Damit zog der Jahn an Dynamo vorbei.

Von Wolfram Porr

Der SSV Jahn Regensburg marschiert weiter Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 1:0 (0:0) im Topspiel Erster gegen Zweiter zogen die Oberpfälzer in der Tabelle am bisherigen Spitzenreiter aus Dresden vorbei. Sie haben nun 37 Punkte auf dem Konto und damit zehn Zähler Vorsprung auf den SC Verl (27) auf dem Relegationsplatz.

Dresden hatte in der Partie die größeren Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Aber Regensburgs Bollwerk hielt 93 Minuten lang, ehe Florian Ballas mit seinem Treffer in der Nachspielzeit die Sachsen schockte und für den neunten Jahn-Sieg in Serie sorgte.

Pfosten rettet für Jahn-Keeper

Die Zuschauer sahen von Beginn an eine packende Partie, die auch an Chancen schon Einiges zu bieten hatte. Dabei hatten die Dresdner bis zur 25. Minute viel Pech bei ihren Abschlüssen. Immer war noch ein Regensburger Bein dazwischen oder der Ball ging an den Pfosten (16.). Die Gastgeber drängten kurz vor der Pause nochmal mit Macht auf die Führung, Angriff um Angriff rollte auf das Gästetor. Doch der Jahn verteidigte alles weg.

Der Anstoß zur zweiten Halbzeit brachte dann fast die Regensburger Führung. Christian Viets Versuch, ihn mit einem Schuss von der Mittellinie zu überraschen, vereitelte der weit vor seinem Kasten stehende Dresdener Keeper Stefan Drljača aber gerade so. Danach war wieder Dynamo das Team mit mehr Zug zum Tor. In der 50. Minute hatten die Fans schon den Torschrei auf den Lippen, aber Pascal Breunig war beim Schuss von Zimmerschied auf der Linie zur Stelle.

Torschütze Ballas: "Überragend"

Immer wieder versuchten es die Dresdner, und als sich alle bereits mit dem 0:0 abgefunden hatten, schlug Ballas mit der praktisch letzten Aktion der Partie zu. Florian Ballas, der vier Jahre für Dresden gespielt hat, sprach von einem "überragenden Sieg". Ein angefressener Dynamo-Coach Markus Anfang sah einen "glücklichen Sieg" für die Regensburger.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.11.2023 - 21:45 Uhr