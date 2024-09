BR24 Sport Nach 20-Tore-Woche: FC Bayern hat sich Wiesn-Maß verdient Stand: 22.09.2024 14:26 Uhr

Lederhosn, Brezn und a guade Maß Bier: Nach der beeindruckenden 20-Tore-Woche gönnte sich der FC Bayern einen Ausflug auf das Oktoberfest. Trainer Vincent Kompany feierte seine Wiesn-Premiere.

Von BR24Sport

Am Ende ihrer 20-Tore-Woche sind die Fußball-Profis des FC Bayern bestens gelaunt auf das Münchner Oktoberfest gezogen. "Die Stimmung müssen wir uns nicht mal schön trinken", scherzte der Ur-Bayer Thomas Müller am Tag nach dem 5:0 in der Bundesliga beim SV Werder Bremen vor dem Gang ins Wiesn-Zelt. Der 35-Jährige sprach von "einer fulminanten Woche" mit den weiteren Siegen in Kiel (6:1) und zum Start in die Champions League mit dem 9:2 gegen Dinamo Zagreb.

Kompany feiert Lederhosn-Premiere

Wie Spieler und Bosse kam auch Trainer Vincent Kompany in bayerischer Tracht zu seiner Oktoberfest-Premiere. Der Belgier nahm sich Zeit für Autogramme und Fans. Dann winkte er noch von der Empore eines Zeltes, die anwesenden Bayern-Fans riefen seinen Namen. "Traditionen muss man respektieren", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters nach der Machtdemonstration in Bremen: "Spaß muss auch sein".

Trainer Kompany erlaubt Maß-Konsum

Kompany hatte schon vor dem Spiel in Bremen gesagt, dass seine Profis sich auf jeden Fall eine Maß gönnen dürften. "Vincent hat ja das Bier freigegeben. Insofern muss das jeder für sich selber entscheiden", bemerkte daraufhin Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zum erlaubten Maß-Konsum. "Wir hätten keinen besseren Saisonstart haben können. Und damit haben wir uns das richtige Gefühl geholt zum Auftakt der Wiesn."

Dreesen richtete den Blick auch schon kurz nach vorne auf das Liga-Topspiel am kommenden Samstag in München gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen (ab 18.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport). "Das ist natürlich ein Spiel, auf das wir alle hinfiebern. Wir haben uns Kraft und Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen geholt. Und dann schauen wir mal, wer am Samstag der Bessere ist."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 22.09.2024 - 21:45 Uhr