BR24 Sport Musiala vs. Wirtz: Duell der Ausnahmekönner im Topspiel

Vor dem Topspiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen liegt der Fokus auf den Ausnahmetalenten Jamal Musiala und Florian Wirtz, die beide längst keine Talente mehr sind. Geht es nach dem Rekordmeister wird das eins der letzten Duelle der Stars.

Von BR24Sport

Jamal Musiala gegen Florian Wirtz: Im Topspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen - sind die Blicke vor allem auf das Duell zwischen den zwei Ausnahmetalenten des deutschen Fußballs gerichtet. Es ist schließlich unklar, wie lang die zwei noch in Bundesliga-Duellen aufeinander Treffen werden.

Duell zwischen Freunden

Jamal Musiala freut sich schon sehr auf das Duell mit seinem Kumpel Florian Wirtz. "Wir sind gute Freunde, wir schreiben uns und haben guten Kontakt", sagt der junge Münchner Offensivstar über das Verhältnis zu seinem kongenialen Spielpartner aus der Nationalmannschaft. Im DFB-Dress zaubern "Wusiala" längst zusammen.

Beim Topspiel zwischen dem deutschen Rekordmeister und Doublegewinner Bayer Leverkusen wollen Deutschland wertvollste Jung-Kicker aber für ihr jeweiliges Team glänzen und den Sieg holen. Das Battle der beiden könnte aber zumindest im Vorfeld kaum fairer verlaufen. "Er ist ein super Spieler", sagt der 21-jährige Musiala über den gleichaltrigen Wirtz vor der Partie am Samstag: "Ich will, dass er es gut macht und hoffe, er will auch, dass ich es gut mache. Jeder freut sich auf den Spieltag."

Bald gemeinsam im Bayern-Trikot?

Geht es nach dem FC Bayern könnten sich die beiden Ausnahmespieler künftig regelmäßiger sehen. Die Vertragsverlängerung von Musiala (aktuell bis 2026) hat für den Rekordmeister aktuell höchste Priorität. Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, nennt Musiala einen "Jahrhundertfußballer" und machte im Interview mit der Abendzeitung klar: "Unser erstes Bestreben ist natürlich, ihn langfristig an den FC Bayern zu binden."

Es ist auch bekannt, dass die Münchner Interesse an einer Verpflichtung von Wirtz, der in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag steht, haben. Dazu äußerte sich Hainer so kurz vor dem Bundesliga-Duell aber eher zurückhaltend: "Dass Florian Wirtz ein wirklich sehr, sehr guter Fußballer ist, das weiß jeder, aber ich werde mich nicht weiter über einen Spieler von Leverkusen äußern."

Gemeinsam und einzeln genial

Als geniales Duo "Wusiala" begeisterten die zwei Kicker im Nationaltrikot bei der Heim-EM. Und auch in der laufenden Bundesliga-Saison sind Musiala und Wirtz wueder Leistungsträger bei ihren Vereinen: Wirtz zählt bereits vier Tore in vier Ligaspielen und traf auch direkt bei seiner Champions-League-Premiere doppelt. Musiala glänzte zuletzt mit fünf Scorerpunkten (zwei Tore, drei Vorlagen) in Bayerns sagenhafter 20-Tore-Woche.

Auch einer der größten deutschen Fußball-Stars, Toni Kroos, ist bekennender "Wusiala"-Fan. Fußball-Deutschland müsse "sehr froh" über die beiden sein, sagte der ehemalige Real-Star kürzlich in seinem Podcast. Wirtz und Musiala seien Spieler, nach denen man "jahrelang gelechzt" habe in Deutschland: "Die werden uns in den nächsten Jahren tragen müssen, die werden uns in den nächsten Jahren die Spiele gewinnen müssen." Beide seien Profis, "die aus einer scheinbar ungefährlichen Situation eine gefährliche machen können - und zwar ganz alleine".

Wer führt sein Team zum Sieg?

Auch Top-Funktionär Michael Reschke, der in Leverkusen und München arbeitete, sieht "Wusiala" als "einzigartige Fußballer zum Verlieben, zwei traumhafte Geschenke für den deutschen Fußball". Wirtz, sagte Reschke im "kicker", sei "eine orkanartige Naturgewalt. Musiala verströmt die Eleganz des Balletttänzers Rudolf Nurejew." Wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht er bei beiden das Potenzial für den Titel des Weltfußballers.

Bevor es soweit ist, haben beide am Samstag erstmal die Chance mit ihrem Ausnahmetalent ihr jeweiliges Team zum Sieg zu führen.

