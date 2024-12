Münchnerinnen führen Tabelle an Mission Gruppensieg: Bayern Frauen besiegen Juventus Turin Stand: 12.12.2024 20:52 Uhr

FC Bayern geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Gegen Juventus Turin zeigte das Team von Trainer Alexander Strauß seine offensiven Qualitäten, trotzdem reichte das 4:0 noch nicht für den Gruppensieg.

Von Karoline Kipper

Beim 4:0 (1:0) im fünften Spiel der Champions League Gruppenphase war der FC Bayern drückend überlegen, fast 80% Ballbesitz hatten die Münchenerinnen nach der ersten Hälfte. Die Dominanz konnte das Team von Trainer Alexander Strauß allerdings erst in der zweiten Halbzeit aufs Tor bringen.

Damnjanović profitiert von Gestocher

Nachdem den Münchenerinnen zu Beginn der Zug zum Tor fehlte, hatte Pernille Harder in der 19. Minute die erste Chance, doch der Kopfball der Dänin ging übers Tor. Drei Minuten später versuchte es Klara Bühl aus halblinker Position, allerdings prallte der Schuss der Stürmerin von der Latte ab und sprang kurz vor den Kasten. Nach etwas Gestocher im Strafraum drückte Jovana Damnjanović den Ball schließlich zum 1:0 über die Linie.

Dominanz - wenig Tore

Ein Tor von Klara Bühl lag nach wie vor in der Luft. In der 25. Minute wurde ein Schuss der Nationalspielerin nach einem schönen Doppelpass abgefälscht, doch Pauline Peyraud-Magnin konnte stark parieren. Per Volleyschuss verfehlte Carolin Simon in der 35. Minute knapp das Tor.

"Wir dominieren bisher das Spiel und hätten noch ein zweites schießen können", analysierte die in der Halbzeitpause. Mehr Tore hielt die zweite Hälfte zu bereit. in der 52. Minute traf Pernille Harder zu ihrem sechsten Tor in fünf Spielen, zuvor hatte mal wieder Klara Bühl Peyraud-Magnin geprüft.

Klara Bühl: Die beste Spielerin auf dem Platz

Beim 3:0 traf die beste Spielerin der Partie schließlich selbst. Juventus Turin schien in der 73. Minute bereits müde, so konnte Bühl aus dem Fallen einnetzen. Der Vertrag von Klara Bühl läuft im Sommer aus, ein Verbleib der Nationalspielerin steht noch aud der Kippe, europäische Topvereine sollen Interesse an der 24-Jährigen haben.

Auf den 4:0 Endstand erhöte in der 81. Minute die 18-Jährige Alara Sehitler nach traumhafter Vorlage per Hacke von Lea Schüller. Bereits vor der Partie hatten die FC Bayern Frauen den Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League sicher, doch um den Gruppensieg müssen die Münchenerinnen am 18. Dezember gegen Arsenal WFC kämpfen, denn auch die Londonerinnen gewannnen ihre Partie in Gruppe C.

Quelle: BR24Sport 12.12.2024 - 20:54 Uhr