BR24 Sport "Mini-EM": Das erwartet München beim Nations League Heimturnier

Mit dem Sieg gegen Italien im Viertelfinale der Nations League der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird das Finalturnier in München und Stuttgart stattfinden. Halbfinal-Gegner des DFB ist Portugal. Tickets sollen bald in den Verkauf gehen.

Von Karoline Kipper

So erfolgreich war die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League noch nie. Zum ersten Mal ist die DFB-Elf in der Finalrunde vertreten und durch die Qualifikation findet das "Final Four" nun in Stuttgart und München statt. Nach einem längeren Auf-und-ab zwischen UEFA, dem DFB und der Stadt München steht also eine kleine "Mini-EM" in der bayerischen Landeshauptstadt an.

Deutschland - Portugal in München

Am Mittwoch, dem 4. Juni, soll in München um 20.45 Uhr das Habfinale zwischen Deutschland und Portugal angepfiffen werden. Einen Tag später treffen in Stuttgart Spanien und Frankreich aufeinander. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 8. Juni statt. Aufgrund der größeren Kapazität hat München den Zuschlag für das Endspiel bekommen. Ab Montag soll die Detailplanung zwischen UEFA und DFB beginnen. Erst danach kann der Ticketverkauf starten.

Keine zusätzlichen Kosten für München

Zunächst schien es, als würde die Stadt München das Turnier aus finanziellen und logistischen Gründen zurückweisen. Doch nach Gesprächen wurden die Anforderungen an die Host Cities angepasst. "Ich danke allen Beteiligten für das gute Verhandlungsergebnis. Ich freue mich, wenn mit einem Halbfinale und dem Finale der Nations League in München gleich nach dem Champions League Finale weitere Fußball Highlights stattfinden", so Oberbürgermeister Dieter Reiter. Laut der Stadt München entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Kimmich: "Auch von unseren Fans eine überragende Leistung."

Aktuell ist die Stimmung rund um die Nationalmannschaft so gut wie seit Jahren nicht. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel im San Siro war Joshua Kimmich sogar ein bisschen überrascht über das Ausmaß der Unterstützung: "Ich fand extrem, wie viele Deutsche da waren. Es ist nicht typisch, dass beim Auswärtsspiel die Stimmung von unseren Fans so top ist." Der DFB-Kapitän war begeistert: "Also auch von unseren Fans eine überragende Leistung, die nicht so selbstverständlich ist."

Kein Fanfest als Kompromiss

Es kann also mit guter Stimmung in der bayerischen Landeshauptstadt gerechnet werden. Auch wenn es kein offizielles großes Fanfest geben wird, um den Aufwand zu minimieren. Das war Teil des Kompromisses zwischen UEFA, DFB und der Stadt München.

Bevor sich die Nationalmannschaft qualifiziert hatte, träumte DFB-Kapitän Kimmich schon vorsichtig: "Das wäre schon auch für Deutschland eine tolle Geschichte, wenn wir wieder so ein kleines Turnier zu Hause haben!" Und vielleicht gibt es sogar eine Revanche gegen Spanien.

