3. Liga Löwen-Sieg dank Eigentor - 1860 München ringt Dortmund nieder Stand: 09.03.2025 15:40 Uhr

Unter strahlend blauem Himmel bot das Drittligaduell zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund II alles: packende Zweikämpfe, einen abgefälschten Führungstreffer und eine dramatische Schlussphase. Am Ende triumphierten die Löwen knapp.

Von BR24Sport

Der TSV 1860 München ging früh in Führung, als ein abgefälschter Flankenball von Tim Danhof im Netz landete. Der Rechtsverteidiger wurde von Tunay Deniz in Szene gesetzt, ließ einen Gegenspieler stehen und flankt von der Strafraumgrenze in die Box. Franz Roggow fälschte den Ball unglücklich ab, sodass dieser links oben in den Maschen einschlug.

Druckvolle zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit wurde Borussia Dortmund II mutiger und kämpfte um den Ausgleich. Der eingewechselte David Philipp scheiterte rechts im Fünfmeterraum an Silas Ostrzinski. Maximilian Wolfram kam zum Nachschuss, doch schoss aus acht Metern über das Tor. Die Gäste spielten sich am gegnerischen Strafraum fest, doch sowohl Paul-Philipp Besong als auch Rodney Elongo-Yombo fanden keinen Weg durch die Abwehr der Löwen.

Schlussphase und Nachspielzeit

In der Schlussphase war das Spiel geprägt von zahlreichen Zweikämpfen. Großchancen blieben aus, und den Gästen lief die Zeit davon. Jordi Paulina erhielt eine Gelbe Karte, weil er Anderson Lucoqui unsanft aufhelfen wollte. Der TSV 1860 München verteidigte konsequent und bekam im rechten Halbfeld einen Freistoß zugesprochen, der ihnen wertvolle Zeit brachte. Der aufgerückte Torhüter Silas Ostrzinski verlängerte einen letzten Einwurf vor das TSV-Tor, doch gefährlich wurde es nicht. Schließlich pfiff Schiedsrichter Daniel Bartnitzki die Begegnung ab.

Dieser Spielbericht wurde auf Basis von BR-Sportdaten mithilfe einer KI generiert. Der Text wurde redaktionell geprüft, überarbeitet und veröffentlicht.

Quelle: Blickpunkt Sport 09.03.2025 - 21:45 Uhr