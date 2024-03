BR24 Sport Lazio-"Fans" sorgen für Faschismus-Eklat in München Stand: 05.03.2024 16:18 Uhr

Tausende Fans von Lazio Rom sind für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern in München. Vor der Partie soll es nun zu einem Vorfall im Hofbräuhaus gekommen sein.

Von BR24Sport

Faschistische Anhänger von Lazio Rom haben vor dem Spiel in der Champions League bei Bayern München am Abend (21 Uhr) für einen Eklat in der bayrischen Landeshauptstadt gesorgt. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind etwa 100 römische "Fans" zu sehen, die im Münchner Hofbräuhaus faschistische Slogans skandieren und "Duce, Duce" rufen.

Zudem zeigten mehrere Lazio-Hooligans den sogenannten Römischen Gruß, der dem Hitler-Gruß ähnlich ist. Die im Internet kursierenden Videos sorgten für Empörung und wurden vom Sportbeauftragten der Stadt Rom scharf verurteilt. "Die Bilder der Lazio-Fans, die in München beim Champions-League-Spiel Hymnen zu Ehren des Duce singen und den römischen Gruß zeigen, sind eine Schande für Lazio, für alle Fans und für die Stadt Rom. Deshalb verurteile ich auf das Schärfste, was zu sehen ist und in diesen Stunden leider um die Welt geht", sagte Alessandro Onorato.

Bei Lazio-Spielen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Szenen. In der Fangemeinde des Klubs gibt es eine größere Gruppe von rechten Unterstützern, die auch das SS-Zeichen verwenden. Der Verein heißt offiziell S.S. (Societa Sportiva) Lazio.

Quelle: BR24Sport im Radio 05.03.2024 - 17:55 Uhr