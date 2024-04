BR24 Sport Ex-Skirennläufer Christian Neureuther feiert 75. Geburtstag Stand: 27.04.2024 20:12 Uhr

Christian Neureuther, in seiner aktiven Zeit einer der besten deutschen Skirennfahrer, ist bis heute als meinungsstarker Experte, vor allem zu sportlichen Themen, gefragt. Am Sonntag feiert der Vater von Felix Neureuther seinen 75. Geburtstag.

Von BR24Sport

Naturbursche, ewiger Optimist, aber auch unerschrockener Kritiker, wenn es um die Zerstörung der Natur oder sportpolitische Fehlentwicklungen bei der FIS oder im IOC geht - das ist Christian Neureuther. Mit seiner offenen Art hat der frühere Skirennläufer gemeinsam mit seiner Frau Rosi Mittermaier jahrzehntelang die deutsche TV-Landschaft geprägt und viele Sympathien gewonnen - sei es als Skiexperte für die ARD, als "Ratefuchs" in der legendären Show "Dalli Dalli" oder als gefragter Gesprächspartner im "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Am Sonntag (28.04.) feiert der gebürtige Garmisch-Partenkirchner, der kein Blatt vor den Mund nimmt, seinen 75. Geburtstag.

Alles für die große Leidenschaft - das Skifahren

Offen und fröhlich war Christian Neureuther schon immer. Und er ist schon immer seinen eigenen Weg gegangen. So brach der Arztsohn für seine große Leidenschaft, das Skifahren, sogar sein Medizinstudium ab und machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen als Rennläufer.

Mit 19 Jahren feierte er sein Weltcupdebüt. 1973 gelang ihm in Wengen sein erster von insgesamt sechs Weltcupsiegen. In den 1970er Jahren war Neureuther unangefochten Deutschlands bester Slalomläufer. Sein Pech: Ein gewisser Ingemar Stenmark fuhr just in dieser Zeit von Slalomsieg zu Slalomsieg, so dass der Platz ganz oben auf dem Stockerl meist vergeben war.

Sechs Weltcupsiege im Slalom

Immerhin: Auch wenn Neureuther zwischen 1975 und 1979 eine längere Durststrecke durchmachen musste, erlebte er 1979 noch einmal ein Karriere-Hoch: 1979 gewann er unter anderem das Prestigerennen am Ganslernhang in Kitzbühel - genau 35 Jahre später machte ihm sein Sohn Felix dieses Kunststück an gleicher Stelle nach. 1979 und 1980 belegte er jeweils Platz drei im Slalom-Weltcup.

Zu seinen größten Erfolgen zählen neben seinen sechs Weltcupsiegen ein fünfter Platz im Slalom bei den Olympischen Spielen 1980 sowie insgesamt 13 Meistertitel im Slalom, zwischen 1971 und 1978 sogar acht in Folge. Ein Medaillengewinn bei Olympischen Spielen blieb ihm verwehrt.

Rosi Mittermaier - die Liebe seines Lebens

Am 7. Juni 1980 heiratete er seine Jugendliebe, die dreifache Medaillen-Gewinnerin ("Gold"-)Rosi Mittermaier. Das Paar galt jahrzehntelang als Deutschlands populärstes Sportler-Ehepaar. Was beide immer verbunden hat, ist die Liebe zur Natur und der Zusammenhalt in der Familie. Das gute Zusammenspiel zwischen den beiden hatte einen simplen Grund: Rosi holt ihren abenteuerlustigen Mann immer wieder auf den Boden zurück: "Sie ist so stark und geerdet. Wir sind total unterschiedlich, echte Gegensätze“, verriet der Skistar einmal in einem Interview.

Zum Video: "Lebenslinien: "Christian Neureuther & Rosi Mittermaier - Eine unsterbliche Liebe

Zweiter Geburtstag ohne Rosi

Ihre beiden Kinder versuchten Christian und Rosi so lang wie möglich von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Während ihr Sohn Felix in die Fußstapfen der Eltern trat und selbst ein erfolgreicher Skirennläufer wurde, schlug Tochter Ameli einen anderen Weg ein. Die ältere der beiden Geschwister ist heute als Designerin und Illustratorin tätig.

Am 4. Januar 2023, im Alter von 72 Jahren, starb Rosi Mittermaier an einer Krebserkrankung. Der Tod von Rosi im Januar 2023 bedeutete einen schweren Schlag für Christian und die gemeinsamen Kinder. Doch Christian Neureuther zog sich nicht aus der Öffentlichkeit zurück, war weiterhin Stammgast im “Sonntags-Stammtisch” im BR Fernsehen und kommentierte für BR24Sport u.a. das Legendenrennen anlässlich des 70. Geburtstags der österreichischen Ski-Ikone Franz Klammer. Es ist der zweite Geburtstag, den Christian Neureuther ohne seine Frau feiert. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.

Quelle: Blickpunkt Sport 28.04.2024 - 21:45 Uhr