BR24 Sport Lakenmacher schießt TSV 1860 München zum Klassenerhalt

Lakenmacher schießt TSV 1860 München zum Klassenerhalt Stand: 10.05.2024 20:57 Uhr

Erleichterung bei den Löwen. Nach einem 1:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen ist der Klassenerhalt am 37. Spieltag nun offiziell.

Von BR24Sport

Der Klassemerhalt für die Löwen ist sicher. Am 37. Spieltag war es Fynn Lakenmacher, der seine Mannschaft endgültig zum Verbleib in der dritten Liga schoss. Nach einer actionreichen Partie gegen Rot-Weiss Essen ging der TSV mit einem 1:0 vom Platz.

Die beiden Teams lieferten den Fans im Stadion an der Hafenstraße Unterhaltung pur: Erst sah alles danach aus, als hätten die Gastgeber die Löwen völlig im Griff. Doch der überraschende Führungstreffer durch Fynn Lakenmacher ließ die anfängliche Dominanz der Essener einbrechen: Lakenmacher bekam den Ball am Sechzehnereck und traf per Flachschuss in die lange Ecke (1:0, 24. Minute). Der Stürmer war nach seinem ersten Treffer sofort wieder fokussiert und sorgte fast für ein Double, doch dieses Mal scheiterte er an Essen-Keeper Jakob Golz (33.). Wenig später dann noch einmal Lakenmacher, der seinem Gegenspieler Lucas Brumme regelrecht von den Socken haute: Er gewann den Ball gegen Brumme, doch LucasBrumme verlor seinen Schuh, nur mit dem Socken kämpfte Brumme weiter und flankte ins Zentrum, wo Doumbouya drüberschoss.

Quelle: Blickpunkt Sport 12.05.2024 - 21:45 Uhr