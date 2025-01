Champions League Bayern-Coach Kompany: "Schaue nicht auf die Tabelle" Stand: 21.01.2025 23:24 Uhr

Der FC Bayern startet gegen Feyenoord Rotterdam ins neue Champions-League-Jahr. Das direkte Erreichen des Achtelfinals ist noch möglich für den Rekordmeister.

Das Ziel des FC Bayern im ersten Champions-League-Spiel des neuen Jahres bei Feyenoord Rotterdam ist klar: Gewinnen und einen wichtigen Schritt in Richtung Top-Acht der Tabelle und den direkten Achtelfinal-Einzug machen. Wobei Trainer Vincent Kompany an die Tabelle nicht allzu viel Zeit verschwendet: "Ich schaue nicht auf die Champions-League-Tabelle, ich schaffe es einfach nicht. Ich habe viel Spaß gehabt in diesem neuen Format, muss ich ehrlich sagen." Sein Ziel sei klar: Sechs der acht Spiele gewinnen und sich so sicher zu qualifizieren. "Viel mehr kannst du nicht sagen", so Kompany.

Musiala fit für 90 Minuten?

Jamal Musiala, der zuletzt bei beiden Spielen des neuen Jahres nach einer Krankheit nur eingewechselt worden war, gab sich optimistisch, dass er gegen Feyenoord zu mehr Einsatzzeit kommen wird: "Ich fühle mich frisch und habe Energie. Das ist dann eine Trainerentscheidung, wie viele Minuten ich kriege." Kompany wollte sich dahingehend nicht festlegen: "Das werden wir morgen sehen." Für ihn sei wichtig, dass viele Spieler nach Verletzungen zurück im Training sind, wie zum Beispiel Josip Stanišić.

Auf die hitzige Stimmung im "De Kuip" von Rotterdam freuten sich sowohl Trainer als auch Spieler: "Jeder von uns freut sich darauf. Da macht das Fußballspielen noch mehr Spaß", so Musiala. Kompany sah auch keinen Nachteil im Auswärtsspiel: "In so einem Stadion werden viele Spieler extra motiviert sein", sagte Kompany.

Musiala: "Die Gespräche verlaufen gut."

Jamal Musiala zeigte sich optimistisch im Hinblick auf die laufenden Vertragsgespräche: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich den Klub schätze und wie glücklich ich hier bin", sagte Musiala. "Ich fokussiere mich nur auf den Fußball. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Die Gespräche verlaufen gut." Musialas aktueller Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, und die Verantwortlichen der Münchner möchten ihn unbedingt langfristig an den Klub binden.

Gleichzeitig hofft Musiala auch auf die Vertragsverlängerungen anderer Spieler wie Alphonso Davies und Leroy Sané. "Die beiden sind zwei meiner engsten Kumpels", sagte Musiala. "Sie sind großartige Spieler und sehr wichtig für unsere Mannschaft, sowohl auf als auch neben dem Platz. Wir müssen abwarten, was in den nächsten Wochen passiert, aber ich würde mich freuen, auch im nächsten Jahr mit ihnen zusammenzuspielen."

Lob für Tom Bischof

Zum Sommer neu verpflichtet wurde Tom Bischof. Das Talent von der TSG Hoffenheim kommt ablösefrei und unterschrieb bis 2029. "Die Stärken von Tom Bischof kennt jeder", hob Kompany Bischofs Passspiel und sein technisches Vermögen hervor. Der 19-Jährige sei "ein ganz großes Talent."

Trotz des Lobs war Kompanys Fokus schnell wieder auf dem anstehenden Spiel: "Jetzt im Moment ist die einzige Priorität das Spiel gegen Feyenoord." Die Bayern haben vor den letzten zwei Vorrundenspielen in Rotterdam und in einer Woche daheim gegen Slovan Bratislava zwölf Punkte auf dem Konto.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 22.01.2025 - 21:00 Uhr