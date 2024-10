BR24 Sport Klose atmet nach Comeback-Sieg auf: "Das ist Charakter" Stand: 06.10.2024 11:29 Uhr

Der 1. FC Nürnberg feierte am Samstag einen bitter nötigen Sieg. Trainer Miroslav Klose zeigte sich stolz auf seine Mannschaft. Kann die erfolgreiche Partie gegen Preußen Münster ein Schlüsselspiel gewesen sein?

Mit viel Mühe und einem Quäntchen Glück gelang dem 1. FC Nürnberg am Samstag ein Comeback-Sieg gegen Preußen Münster. Das hart erschuftete 3:2 (1:2) in der 2. Fußball-Bundesliga war unheimlich wichtig für die Mannschaft - und für Miroslav Klose. Der prominente Trainer sah sich zuvor heftiger Kritik ausgesetzt, Experten sahen schon sein Aus beim Club hervor.

Klose will nach dem Befreiungsschlag aber nichts davon wissen: Als Reporter ihn fragten, ob der Sieg auch für ihn persönlich "Zeit und Ruhe" schaffen könnte, nickt Klose zwar erst, sagt dann aber deutlich: "Ja, aber es geht ja nicht um mich. Es geht um die Jungs, dass man sich täglich verbessert."

Club profitierte von Videobeweis

Verbessert haben sich die Nürnberger "Jungs" allemal. Und das obwohl zur Halbzeit-Pause - der Sieg hatte sich da noch nicht abgezeichnet - Pfiffe von den Rängen kamen. "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass sie auch in so einem Spiel, wo wirklich Druck da war, auch wieder zurückkommen und an sich glauben", zollte ihnen Trainer Klose seinen Respekt. Der Coach habe Fortschritte in die richtige Richtung erkannt.

Tzimas und Jander - zwei starke Youngster

Beim entscheidenden Kopfballtor von Abwehrspieler Ondrej Karafiat in der 79. Minute profitierten Klose und der Club vom Videobeweis. Der Tscheche Karafiat stand bei seinem Debüt-Tor für den FCN nicht im Abseits, wie der Schiedsrichter zunächst entschieden hatte. Vor Matchwinner Karafiat hatten zwei stark spielende Youngster im Max-Morlock-Stadion für den FCN getroffen.

Der 18-jährige Stefanos Tzimas (8. Minute) traf bei seinem Startelf-Debüt ebenso nach einem Sololauf wie später Caspar Jander, der bei seiner sehenswerten Einzelaktion an der Grundlinie entlang aus spitzem Winkel mit dem rechten Fuß ein Traumtor erzielte (52.). "Wir sind alle glücklich, dass wir den Sieg über die Ziellinie gebracht haben", sagte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler Jander später.

Kontrollverlust in der ersten Halbzeit

Nachdem Münster die Partie zwischenzeitlich durch die Verteidiger Lukas Frenkert (16.) und Torge Petow (43.) gedreht hatte, gab es zur Pause noch Pfiffe der Nürnberger Fans. "Die erste Halbzeit geht so gar nicht", sagte Jander zum Kontrollverlust nach der frühen Führung. Nach der Pause bewies das runderneuerte Club-Team aber, dass es Klose folgt.

Klose zog ein positives Fazit. Die Spieler hätten "endlich mal die Qualität, die in der Mannschaft steckt", auch rausgeholt und Tore erzielt. "Das ist Charakter", lobte Klose die Mannschaft.

War Sieg gegen Münster ein Schlüsselspiel?

Während die Nürnberger Angriffsleistung ermutigend war, bleibt die Defensive für Klose eine Großbaustelle. Beide Gegentore fielen nach Standardsituation. Einmal agierte die gesamte Abwehr zu passiv, beim zweiten Gegentor von Paetow verteidigte Youngster Nick Seidel nicht zweitligatauglich. Immer wieder kamen die Gäste zu guten Abschlussaktionen.

Kann das 3:2 gegen Münster trotzdem ein Schlüsselspiel gewesen sein? "Ich denke immer positiv, also gehe ich davon aus", so Klose. Der Club geht erst mal in die Länderspielpause. Von seinen Spielern fordert der Trainer aber, den Fokus auf dem Verein zu belassen. Damit dann auch die kommenden Partien gegen Greuther Fürth, Jahn Regensburg und Hoffenheim klappen.

