Champions League Kane schießt den FC Bayern ins Achtelfinale Stand: 08.11.2023 23:03 Uhr

Der FC Bayern setzt sich mit viel Mühe gegen Galatasaray durch. Erst in der Schlussphase macht Superstar Harry Kane den Unterschied. Der Rekordmeister setzt seinen wahnsinnigen Lauf in der Champions League fort und zieht ins Achtelfinale ein.

Von Hannes Nebelung

Der FC Bayern hat schon am vierten Spieltag der Champions League den Einzug ins Achtelfinale klargemacht. Der deutsche Rekordmeister bezwang ein starkes Galatasaray Istanbul vor heimischem Publikum mit 2:1 (0:0) und baute seinen beeindruckenden Königsklassen-Rekord weiter aus. Das Team von Thomas Tuchel ist nun seit 38 Vorrundenspielen in Serie ungeschlagen, die letzte Pleite ist über Jahre her.

Doppelter Kane sichert Bayern-Erfolg

Die siegbringenden Tore erzielte einmal mehr Harry Kane (80./86.). Cédric Bakambu (90.+3) traf in der Nachspielzeit noch für die mutigen Gäste. Für die Bayern ist es der 16. Achtelfinal-Einzug in Serie, während Gala seinen zweiten Tabellenplatz an Manchester United abgab.

Die Vorzeichen für das Aufeinandertreffen in der Allianz Arena waren eindeutig: Die letzte Niederlage in der Champions League kassierte der FCB im September 2017 gegen Paris St. Germain (0:3), vor heimischem Publikum holten die Münchener darüber hinaus 82 von 84 möglichen Punkten. Auch das Hinspiel gewann die Tuchel-Elf mit 3:1.

"Auswärtsspiel" in München

Diese Ausgangslage hielt die Gala-Fans jedoch nicht von einem Besuch in München ab. Tausende Fans hatten schon am Nachmittag für mächtig Stimmung rund um den Marienplatz gesorgt. Der FC Bayern hatte angesichts der gelb-roten Massen vorab verdeutlicht, dass Istanbul-Anhänger mit Fan-Kleidung außerhalb des Gäste-Fanblocks keinen Eintritt ins Stadion erhalten werden. Thomas Tuchel sprach vor dem Spiel augenzwinkernd von einem "Auswärtsspiel " für sein Team.

Die Gäste zeigten sich wie im Hinspiel von Beginn an mutig und näherten sich durch Mauro Icardi an (3.). Danach übernahm jedoch der FCB das Zepter und erspielte sich einige gute Gelegenheiten. Alleine Sané kam dreimal aussichtsreich zum Abschluss (14., 22. & 30.), scheiterte jedoch zweimal am exzellenten Schlussmann Fernando Muslera und verzog ein weiteres Mal aus der Distanz.

Sorge um Bayern-Star: Musiala verletzt raus

Für Sorgen bei Tuchel dürfte die Verletzung von Jamal Musiala sorgen. Der Zauberfuß musste in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden und strapaziert die ohnehin dünne Personaldecke der Münchener.

Nach dem Seitenwechsel hatte Kane das 1:0 auf dem Fuß (53.), als Kingsley Coman mit einer Flanke den Kopf von Leon Goretzka fand, der die Kugel auf den Engländer verlängerte. Kane kam nur noch mit der Zehenspitze heran und blieb am linken Pfosten hängen. In der 80 Minute klappte es nach einem Kimmich-Freistoß besser, Kane nickte zum 1:0 ein.

Zwischen den bayerischen Gelegenheiten, hatte auch Gala die Führung auf dem Fuß. Vor der Pause hielt Manuel Neuer gegen Icardi (43.), in der zweiten Hälfte traf dann Lucas Torreira, doch sein Jubel wurde wegen einer hauchzarten Abseitsstellung im Keim erstickt. Für die Schlussphase brachte Tuchel Konrad Laimer und Mathys Tel, letzterer bereitete das 2:0 vor.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 08.11.2023 - 21:00 Uhr