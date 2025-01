Trainingsauftakt beim FCB Januar der Entscheidungen - Zehn offene Bayern-Baustellen Stand: 02.01.2025 17:14 Uhr

Eine derart brisante Ausgangslage gab es beim FC Bayern nur sehr selten. Gleich sieben Verträge laufen aus, dazu arbeiten Max Eberl und Co. an der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala. Zwei Talente sollen außerdem im Winter verliehen werden.

Von Hannes Nebelung

Elf Tage hatten die Spieler des FC Bayern Zeit, um nach einem turbulenten Jahr 2024 zu verschnaufen und sich auf das neue Fußballjahr einzustimmen. Am 2. Januar startete der Aufgalopp an der Säbener Straße in die Rückrunde - mit den wieder genesenen Rückkehrern Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry. Weitere erfreuliche Personal-News sollen zeitnah aus der Geschäftsstelle des FC Bayern kommen, wenn es nach Max Eberl geht.

Nach Weihnachtsgesprächen: Eberl wartet auf Vollzug

Der Sportvorstand des Rekordmeisters hatte nämlich reichlich Feiertagsstress. Er habe zwischen den Jahren "das eine oder andere Gespräch" mit Spielern geführt, deren Verträge in nicht einmal sechs Monaten ablaufen. Deshalb soll nun die "Zeit der Entscheidungen" kommen, wie er am Donnerstag am Rande des Trainingsauftakts erklärte.

Jamal Musiala deutet FCB-Verbleib an

Über allem schweben die Verhandlungen mit Jamal Musiala. Der 21-Jährige hat sich 2024 vom Supertalent zum unverzichtbaren Unterschiedsspieler in München weiterentwickelt. "Hoffen wir's", sagte der sonst so öffentlichkeitsscheue Musiala kurz vor Weihnachten der SZ zu einer möglichen Verlängerung. Laut FCB-Boss Eberl soll Musiala im München "eine Ära prägen".

Musiala-Deal als Domino-Effekt?

Fällt der Domino-Stein Musiala, könnte es zu einer Kettenreaktion kommen. Eine Verlängerung Musialas, der allerdings auch von anderen Topklubs wie etwa Manchester City umworben wird, würde einigen Unterschriften definitiv Vorschub leisten. Andernfalls droht der Aderlass im Sommer: Gleich sieben Verträge laufen am 30. Juni 2025 aus, genauer die von Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Leroy Sané, Thomas Müller, Manuel Neuer, Eric Dier und Sven Ulreich.

Klarheit bei Neuer - Teure Verträge für Kimmich und Davies

Während sich bei Neuer bereits eine klare Tendenz pro Verlängerung abzeichnet, sind die anderen Verhandlungen komplizierter. Davies, bester Kumpel von Musiala, liebäugelt seit mindestens zwei Jahren mit einem Abgang Richtung Real Madrid, wirklich konkret wurden die Gebaren aus Spanien aber nie. Sowohl für Kimmichs als auch für Davies' Unterschrift werden Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ein saftiges Handgeld und eine Gehaltserhöhung auf den Tisch legen müssen.

Leroy Sané braucht Argumente

Ebenfalls verzwickt ist die Lage bei Leroy Sané. Der Nationalspieler, der sich in München eigentlich sehr wohlfühlt, kann auch unter Trainer Vincent Kompany die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen, Interessenten für einen ablösefreien Sommer-Transfer stehen bereits Schlange. Nur bei einer wirklich überzeugenden Rückrunde dürfte der FC Bayern nochmal auf Sané zukommen, der dafür laut Medienberichten auch zu Gehaltseinbußen bereit wäre.

Dier kann gehen - Krätzig kehrt zurück

Abwehr-Reservist Eric Dier, unter Tuchel noch Leistungsträger, kann sich im Sommer ebenfalls nach einem neuen Verein umschauen. Auch wenn der Englänger immer da ist, wenn er gebraucht wird, darf er bei einem entsprechenden Angebot gehen - auch schon im Winter. Gleiches gilt im Übrigen auch für "Dauer-Verkaufskandidat" Leon Goretzka. Namhafte Winter-Neuzugänge sind nach dem kostspieligen Sommer nicht geplant, etwas überraschend kehrte jedoch am Donnerstag Frans Krätzig von seiner Leihe beim VfB Stuttgart zurück.

Zwei Talente sollen verliehen werden

Stattdessen sucht der FC Bayern noch nach Abnehmern für Mathys Tel und Adam Aznou, die für ein halbes Jahr ausgeliehen werden sollen. Durch mehr Spielzeit bei kleineren Klubs sollen sie sich für die kommende Saison bereit machen, wenn Sané, Davies, Coman, Gnabry und/oder Bryan Zaragoza den Verein verlassen könnten.

Karriereende oder noch ein Jahr: Wie entscheidet sich Müller?

Etwas entspannter gehen alle Beteiligten die Causa Thomas Müller an. Der bayerische Rekordspieler genießt große Freiheiten im Klub. Ob er seine Karriere im Sommer beendet oder noch ein Jahr dranhängt, wird der 35-Jährige selbst entscheiden dürfen. "Schau 'mer mal", sagte Müller Ende November im BR24Sport-Exklusivinterview.

Quelle: BR24Sport im Radio 02.01.2025 - 15:54 Uhr