BR24 Sport Jander und Antiste - die nächsten Youngster drehen beim Club auf Stand: 20.02.2025 05:24 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat nach Uzun, Tzimas & Co. zwei weitere Top-Talente hervorgebracht: Winter-Neuzugang Janis Antiste überzeugt bei seinen ersten Kurzauftritten im Club-Dress. Sommer-Transfer Caspar Jander beeindruckt sogar einen Weltmeister.

Von Nicole Hornischer

Nach Jahren der Tristesse und Abstiegsängsten herrscht beim 1. FC Nürnberg endlich wieder gute Laune. Mit ein Grund dafür sind die "jungen Wilden" im Club, der Verein hat sich zur wahren Talentschmiede entwickelt. Sportvorstand Joti Chatzialexiou bewies bei den Verpflichtungen von Talentspielern ein gutes Händchen, Trainer Miroslav Klose spornt die Nachwuchsakteure zu Topleistungen an.

Beim 2:0-Sieg gegen den SSV Ulm spielten sich zwei Youngster in den Vordergrund: Caspar Jander und Janis Antiste. Jander war gegen Ulm der beste Mann auf dem Platz und avancierte zum Matchwinner, als er in der 86. Minute das erlösende 1:0 schoss. Mit seinem sehenswerten Treffer aus 16 Metern schaffte es der 21-Jährige zum bereits vierten Mal in die "Elf des Tages" des "Kickers". Er soll das Team nun auch am Freitagabend (18.30 Uhr live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) gegen Hertha BSC wieder führen.

Weltmeister Kramer will Jander in der Nationalmannschaft

Im Sommer wechselte Jander vom MSV Duisburg ablösefrei zum Club und der Mittelfeldakteur erspielte sich schnell einen Stammplatz. Mit seinen jüngsten Leistungen beeindruckte Jander auch Christoph Kramer: Der Weltmeisterkollege von Klose forderte jüngst im Podcast "Copa TS ": Jander muss in die Nationalmannschaft! "Das ist ein Spieler, der so viel verbindet. Er hat noch dieses Spielverständnis, wann der Ball wo hin muss. Das haben nicht mehr so viele Spieler - gerade in dem Alter", stellte Kramer fest.

Und auch Janders Trainer Klose ist voll des Lobes: "Ich habe über Caspar schon so viel gesprochen. Er ist ein fantastischer Junge. Und der Ball gehorcht ihm. Der Junge hat Qualität und kann genau so weitermachen."

Im Video: Club-Neuzugang Antiste "will einfach nur Fußball spielen"

Janis Antiste

Der zweite Youngster, der am Valznerweiher gerade von sich reden macht, ist Janis Antiste. Der 22-Jährige kam im Winter vom italienischen Zweitligaklub US Sassuolo nach Nürnberg und fiel bei seinen zwei Kurzeinsätzen gleich durch eine Torvorlage und einem Tor auf. In Italien spielte er nur selten, doch die fehlende Spielpraxis war dem Franzosen bislang nicht anzumerken. Klose nennt dafür auch einen Grund: "Meine Mannschaft macht es ihnen (den Neuzugängen, Anm. d. Red.) leicht. Ich habe super Charaktere, die sie mit ins Boot ziehen und sofort ankommen lassen."

Und der Trainer gerät ins Schwärmen, wenn er von Antiste spricht: "Der Junge will einfach nur Fußball spielen. Er hat was, was wir so noch nicht im Kader hatten", sagte Klose zu dem jungen Angreifer.

Vorbilder Uzun, Tzimas, Jeltsch und Castrop

Der 1. FC Nürnberg hat sich in der jüngsten Vergangenheit zur Talentschmiede entwickelt: Can Uzun, Mittelfeld-Motor Jens Castrop, Sturmjuwel Stefanos Tzimas und der U17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch - sie alle entwickelten sich in Nürnberg zu Top-Spielern.

Aber: Der Club konnte die Nachwuchsspieler nicht halten. Uzun ging im vergangenen Sommer, Jeltsch ging in der Winterpause, Castrop verlassen den Verein im Sommer. Denn die Strategie der Club-Bosse lautet aktuell: Junge Spieler weiterverkaufen. "Wir sind ein Ausbildungsverein und wir wissen, dass wir gute Spieler ausbilden müssen, damit wir dann auch Geld verdienen", hatte der Club-Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou im Dezember beim Fernsehsender Sky gesagt.

Werden Jander und Antiste zu den neuen Club-Gesichtern?

Verfolgt der Verein mit Jander und Antiste die gleiche Strategie? Seit Jander beim Club ist, stieg sein Marktwert von 750.000 auf 2,5 Millionen Euro – Tendenz steigend. Der Mittelfeldspieler weckt bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten. Antiste ist von den Franken nur ausgeliehen, sie besitzen aber laut Medienberichten eine Kaufoption, die bei vier Millionen Euro liegen soll.

Zwei Punkte sprechen für einen Verbleib der beiden über das Ende der Saison hinaus: Der 1. FC Nürnberg ist nach den jüngsten Verkäufen nicht dringend auf Einnahmen angewiesen. Und: Der Club hat nach neun Punkten aus den letzten drei Spielen durchaus noch Hoffnungen auf den langersehnten Bundesliga-Aufstieg. Nur fünf Punkte fehlen auf den Relegationsplatz, sechs auf Tabellenplatz eins. Wenn Jander, Antiste, Tzimas und Castrop ihre Topform halten, ist der Abstand in der so engen 2. Bundesliga bereits in den kommenden Wochen aufzuholen.

Club-Trainer Miroslav Klose ist am Sonntag, 2. März, ab 21.45 Uhr zu Gast in Blickpunkt Sport

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Blickpunkt Sport 02.03.2025 - 21:45 Uhr