3. Liga Hachings Heide patzt - Clevere Ingolstädter feiern Dreier Stand: 26.01.2025 18:35 Uhr

Der FC Ingolstadt präsentiert sich am 21. Spieltag deutlich kaltschnäuziger und schickte den Abstiegskandidaten aus Unterhaching am Ende mit einem 3:1 nach Hause.

Von BR24Sport

Zwei Einladungen, zwei Tore. Unterhachings neuer Trainer Heiko Herrlich wollte am 21. Spieltag eigentlich die Wende im Abstiegskampf einleiten, stattdessen unterstützte sein Team die Gastgeber in Ingolstadt zunächst beim Tore generieren. Konstantin Heide lud Benjamin Kanurić ein, per Kopf zum 1:0 einzunetzen (30.). Die Herrlich-Elf war um eine Antwort bemüht, fing sich nach einer eigenen Ecke aber das 0:2 (41.) ein. Auch das dritte Tor erzielte der FCI - allerdings war es ein Eigentor (51.), dass aus dem 2:0 ein 2:1 machte. Die Chance zum Ausgleich vergab dann Julian Kügel per Strafstoß. Ein weiterer Patzer von Heide machte das 3:1 für die Schanzer perfekt.

Der FCI rückt mit dem Dreier bis auf einen Punkt an den Tabellenvierten Viktoria Köln heran. Unterhaching hängt mit 14 Punkten im Keller fest.

Haching mit beherztem Start

Im Südkracher empfing der Tabellenfünfte am 21. Spieltag das Schlusslicht der 3. Liga. Der Auftakt überraschte, denn in der 3. Minute tauchten die Gäste gefährlich vor dem FCI- Kasten auf. Fabio Torsiello hatte sich einen Pass in Richtung des linken Sechzehnmeterraumecks erlaufen. Pelle Boevink eilte heraus, wurde vom Hachinger aber ausgetrickst. Dessen Abschluss bekamen die Schanzer vor der Linie geklärt. In der 18. Minute scheiterte dann Leander Popp mit der ersten guten Gelegenheit an Boevink.

Ingolstadt macht die Tore

Von Ingolstadt war offensiv noch wenig zu sehen. Als der FCI dann bei Konstantin Heide zum ersten Mal ernsthaft vorstellig wurde, war der Ball nach einem Torwartfehler auch schon im Kasten. Torschütze zum 1:0: Benjamin Kanuric. Haching suchte nach der passenden Antwort. Doch viel Zeit zum Überlegen blieb nicht, denn nur sechs Minuten später zappelte das Leder durch Zeitler wieder im Netz der Münchner Vorstädter, doch es war Abseits. Erfolgreicher versenkte David Kopacz das Spielgerät in den Maschen. Überlegt ins rechte Eck platziert kam Heide nicht mehr heran. 2:0 der Pausenstand für Ingolstadt.

Eigentor bringt Hoffnung für Haching

Ein Eigentor von Lukas Fröde (51.) brachte wieder Hoffnung und neuen Schwung ins Hachinger Spiel. Manuel Stiefler schickte danach eine Flanke per Kopf aufs rechte Eck, doch Boevink parierte gut. Plötzlich war für die Gäste wieder mehr drin! Torsiello (76') scheiterte mit seinem Volleyschuss an Boevink. Und mit einem Strafstoß wäre sogar der Ausgleich drin gewesen. Doch Boevink wehrte Julian Kügels zu zentral und harmlos getretenen Elfmeter ab. In der Schlussphase wurde dann Hachings Keeper zur tragischen Figur. Der stand weit vor dem Tor und verlor dort den Ball gegen den pressenden Tim Heike. Dieser lief aufs leere Tor zu und hat keine Mühe, die Begegnung zu entscheiden.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.01.2025 - 21:45 Uhr