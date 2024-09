BR24 Sport Guardiola: Müller "einer der größten Spieler der Geschichte" Stand: 03.09.2024 12:59 Uhr

Die Lobreden auf FC Bayerns Rekordspieler Thomas Müller reißen nicht ab. Nun meldet sich Ex-Coach Pep Guardiola und hebt der 34-jährigen Oberbayer ihn in den Olymp des Fußballs. Ein Blick auf die Statistiken stützt seine These.

Von Raphael Weiss

Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Lionel Messi - Thomas Müller? Auch wenn der Name des 34-jährigen FC-Bayern-Profis in dieser illustren Liste ein wenig fehlplatziert wirkt, so denkt zumindest ein prominenter Wegbegleiter, dass er genau dort hingehört. Pep Guardiola adelte Müller nach dessen 710. Pflichtspiel für den FC Bayern: "Kein anderer Spieler ist wie Thomas Müller! Er ist einer der größten Spieler in der Geschichte des FC Bayern und des Fußballsports", sagte Guardiola gegenüber dem Vereinsmagazin 51 und fügte an: "Nicht nur wegen seiner vielen Titel, sondern weil er immer da ist, wenn sein Team ihn braucht."

Guardiola über Müller: "Thomas ist anders, großzügiger"

Als Guardiola 2014 nach München wechselte, prophezeiten nicht wenige Fans und Experten, dass gerade Müller es schwer haben würde, sich dem eleganten und balldominanten Spiel des Katalanen anzupassen. Doch Müller ging voll in dem System auf, war wie bei fast jedem anderen Trainer seiner Karriere unumstrittener Stammspieler und er hatte mit 79 Toren und 47 Assists in 147 Spielen die statistisch produktivste Phase seiner Karriere.

Kein Wunder also, dass Guardiola Müllers Torjubel genaustens studiert hat: "Am beeindruckendsten an Thomas fand ich immer, wie bescheiden sein Jubel ist: Wenn Fußballer heutzutage ein Tor schießen, dann laufen sie allein los und feiern sich. Thomas ist anders, großzügiger vielleicht, er will nach dem Torerfolg vor allem seine Mitspieler umarmen."

Champions League: Mehr Tore als Ibra - bald mehr Assists als Xavi?

Doch gibt es tatsächlich Argumente, um Müller in der Liste der größten Spieler so weit oben einzuordnen wie Guardiola? Ein Blick auf die historischen Statistiken der Champions League liefert dafür zumindest Argumente. In Der Rangliste der besten Vorlagengeber des Wettbewerbs steht Müller derzeit mit 29 Assists auf Platz sieben gemeinsam mit Kevin de Bruyne, Andrés Iniesta und Karim Benzema - und könnte, wenn alles nach Plan läuft, Legenden wie Xavi (6./30), Ryan Giggs (5./31) und Neymar (4./33) einholen.

Doch auch Müllers Torstatistik im prestigeträchtigsten Klubwettbewerb sind beeindruckend. Der FC-Bayern-Spieler liegt vor Namen wie Thierry Henry, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic und Alfredo Di Stéfano mit 54 Treffern auf Rang 8 und könnte unter Umständen an Andrej Shevchenko (59) und Ruud van Nistelrooy (60).

Guardiola: Müller ein "schlauer, unberechenbarer Spieler"

Und auch im historischen Ranking der Weltmeisterschaft ist Müller sowohl mit Vorlagen als auch Toren unter den zehn erfolgreichsten Spielern der Geschichte vertreten. "Die Fußballfans auf der ganzen Welt kennen seinen Wert auf dem Spielfeld. Er ist ein schlauer, unberechenbarer Spieler, der immer weiß, wohin er sich bewegen muss", sagte Guardiola über seinen ehemaligen Schützling, für den einst der Begriff "Raumdeuter" erschaffen wurde.

Der größte FCB-Spieler? Müller adelt seinen Namensvetter

Ob Müller sich selbst in der anfänglichen Aufzählung einreihen würde, bleibt zu bezweifeln. Im internen Ranking der FC-Bayern-Legenden, das ist verbrieft, sieht er einen anderen auf jeden Fall vor sich: "Ich kann das nur wiederholen, was Uli Hoeneß schon oft gesagt hat: Der Größte ist einfach Gerd Müller, weil ohne den würde es vielleicht diesen Klub in der Form gar nicht geben", sagte er nach seinem Rekordspiel gegen den SC Freiburg - und unterstreicht damit, was Guardiola so an ihm schätzt: die Demut dieses einmaligen Spielers.

