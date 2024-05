BR24 Sport Greuther Fürth und Magdeburg torlos und ohne Pep Stand: 10.05.2024 20:25 Uhr

Nur eine Fan-Choreografie und Bengalos heizten den Fans am 33. Spieltag in Magdeburg ein. Der FCM und die SpVgg Greuther Fürth hingegen wirkten am Platz eher müde - was sich auch am Endstand 0:0 zeigt.

Von BR24Sport

Es schien fast so, als wäre die Luft raus am 33. Spieltag. Keine Tore, und auch spannende Aktionen und Chancen waren Mangelware. Bei der Partie FC Magdeburg gegen die SpVgg Greuther Fürth blieb ein aberkanntes Tor das höchste der Gefühle. Die Zweitligisten trennten sich mit 0:0.

Das Spektakulärste in der MDCC-Arena war wohl eine eindrucksvolle Choreo, mit der die FCM-Fans den Europapokal-Siegern aus dem Jahr 1974 erinnerten. Zum Zeitpunkt des 2:0-Treffers vor 40 Jahren heizten die Heimfans ihrer Mannschaft mit Bengalos ein - der Rauch löste sich aber schnell auf, eine Spielunterbrechung war nicht nötig.

Die Stimmung von 1974 bekamen die rund 25.000 Fans aber nicht zu sehen. Die ersten 45 Minuten nur das eine Mal wirklich Action: Amara Condé schob den Ball in der 18. Spielminute ein, doch der Linienrichter ließ den Torjubel schnell verstummen: Abseits.

Die Franken sorgten hingegen erst in der 40. Minute für Stimmung, als Robert Wagner die Kugel direkt vor dem Tor bekommt, aber nicht am Magdeburger Keeper Dominik Reimann vorbeikommt. Torlos ging es in die Kabinen, ähnlich langsam ging die Partie wieder los.

Erst ab der 50. Spielminute wurde es heißer im Stadion - und dieses Mal hatte es nichts mit Bengalos zu tun: Der FCM sorgte für einen Schreckmoment fürs Kleeblatt. Nach einem Freistoß kam Andi Hoti mit dem Kopf dran, doch der Kleeblatt-Keeper Urbig klärte.

Quelle: Blickpunkt Sport 12.05.2024 - 21:45 Uhr