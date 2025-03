BR24 Sport FC Bayerns Neuer-Ersatz Jonas Urbig: Fehler machen ist erlaubt Stand: 07.03.2025 13:16 Uhr

Jonas Urbig überzeugte beim Champions-League-Debüt für den FC Bayern München, nachdem Manuel Neuer sich verletzt hatte. Trainer Vincent Kompany lobt den jungen Torhüter und vertraut ihm auch in den kommenden Spielen.

Von Raphael Weiss

Flutlicht, Allianz Arena, K.o-Spiel in der Champions League - sehr viel größer wird die Bühne für die allermeisten Fußballer nicht mehr. Es lief die 58. Minute des Duells zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Gerade war in dieser wegweisenden Partie das 2:0 gefallen, da bekam der 21-jährige Jonas Urbig das Zeichen: Mach dich bereit, du musst ran.

Kompany über Urbig: "Wir haben Vertrauen in ihn"

Manuel Neuer hatte sich beim Jubeln verletzt. Und so kam Urbig, der erst kürzlich seinen Stammplatz beim Zweitligisten 1. FC Köln verloren hatte und anschließend für rund sieben Millionen Euro an die Isar gewechselt war, zu seinem Debüt für den FC Bayern. Die Fans in der Münchner Arena reagierten recht feinfühlig, beklatschten den jungen Debütanten bei jeder Aktion - und der agierte äußerst souverän. Einen Ball musste er zwar nicht halten, dafür wurde er ins Aufbauspiel gegen pressende Leverkusener eingebunden, spielte mutig und fehlerfrei.

"Jonas hat es gut gemacht", lobte Vincent Kompany den jungen Torhüter und fügte an: "Im Training auch schon. Das soll ihm Vertrauen geben. Es war gut für ihn, in der Champions League reinzukommen. Wir haben Vertrauen in ihn." Dieses Vertrauen soll Urbig auch durch die nächsten Spiele tragen. Denn Neuer wird wegen eines Muskelfaserrisses bis zur Länderspielpause ausfallen. Bis dahin stehen die Bundesligaspiele gegen den VfL Bochum und den Union Berlin an - und natürlich das Rückspiel in der Champions League gegen Leverkusen.

Neue Hierarchie beim FC Bayern: Ulreich nur vierte Wahl

Sicher ist, dass Urbig gegen Bochum spielen wird. Wahrscheinlich, dass er auch die beiden anderen Spiele im Kasten stehen wird. Daniel Peretz ist gerade frisch von einer Verletzung zurückgekehrt und laut Kompany "eigentlich noch nicht so weit", die Situation von Langzeit-Neuer-Vertreter Sven Ulreich ist etwas undurchsichtig, er ist derzeit wohl die klare Nummer vier.

Nun muss Urbig den großen Neuer vertreten. Für einen jungen Spieler, dem zwar extrem großes Potenzial nachgesagt wird, aber in der zweiten Liga noch nicht zugetraut wurde, das Tor zu hüten, keine leichte Aufgabe. Zumal er nun - anders als am Mittwoch - Zeit hatte, um sich der Größe der Aufgabe bewusst zu werden. Auch Kompany weiß, dass Druck auf Urbig lastet. Doch den versucht er möglichst klein zu halten. "Man muss irgendwann anfangen. Junge Trainer, junge Torhüter, junge Spieler, junge Journalisten. Irgendwann musst du da durch", erklärte Kompany.

Kompany: "Erfahrene Spieler sind in der Pflicht"

Wichtig für Urbig sei nun, sich bewusst zu werden, dass das Wohl und Wehe des FC Bayern nicht in seinen Handschuhen liegt: "Was man im Fußball lernt, ist, dass es immer eine Mannschaft gibt. Wenn so viel Talent um dich herum ist, musst du darauf vertrauen, dass jemand um dich herum etwas Besonderes macht. Die erfahrenen Spieler sind in der Pflicht" Also - wenn nötig - sollen Kane & Co. einen möglichen Urbig-Patzer hinten durch Tore vorne wieder ausbügeln.

An der Grundidee werde sich durch die Abwesenheit Neuers nichts ändern. Urbig wird auch gegen Bochum viel in das Spiel eingebunden sein. "Ich habe Vertrauen, dass er es so gut macht, wie im Training - und wenn nicht, ist auch okay", sagte Kompany. Heißt: Fehler machen ist erlaubt. Selbst beim großen FC Bayern.

Urbig bedankt sich bei FC-Bayern-Fans

Urbig wird Patzer trotzdem unbedingt vermeiden wollen, spätestens wenn es gegen Leverkusen um die Möglichkeit geht, die Fans weiter vom Finale dahoam träumen zu lassen. Die hat Urbig nach der Unterstützung bei seinem Debüt schon ins Herz geschlossen. "Fans, danke, dass ihr mein Debüt so besonders gemacht habt", schrieb er auf Instagram.

Quelle: BR24Sport 07.03.2025 - 18:30 Uhr