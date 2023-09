BR24 Sport FC Bayern: "Jogi" Löw gibt gegen Manchester United die Kommandos Stand: 20.09.2023 11:17 Uhr

Der FC Bayern muss im Champions-League-Auftakt-Spiel auf Thomas Tuchel wegen einer Sperre an der Seitenlinie verzichten. Auf der Trainerbank vertritt ihn sein Co-Trainer, und der hat einen sehr bekannten Namen: Zsolt "Jogi" Löw.

Von Nicole Hornischer

"Jogi" Löw übernimmt die Rolle des FC-Bayern-Trainers - aber nur für ein Spiel. Und es ist auch nicht der ehemalige Bundestrainer, der am Abend im Spiel gegen Manchester United (ab 21 Uhr live in der Radioreportage) an der Seitenlinie steht. Weil FC-Bayern-Chefcoach Thomas Tuchel beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City in der Vorsaison die Gelb-Rote Karte kassiert hatte, müssen seine Assistenten ran.

Einer von ihnen ist Zsolt "Jogi" Löw, der seinerseits am letzten Spieltage beim Topspiel gegen Bayer Leverkusen nach Schlusspfiff die Rote Karte sah - die folgende Sperre ist aber für die UEFA irrelevant.

Zsolt Löw - Spitzname "Jogi"

Löw ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Bei seiner ersten Station in Deutschland, 2002 in Cottbus, bekam der ehemalige Verteidiger seinen Spitznamen "Jogi" verpasst: "Niemand konnte meinen Vornamen Zsolt richtig aussprechen", berichtete der Ungar. 2009 - noch als Spieler - lernte er Tuchel beim 1. FSV Mainz 05 kennen und schätzen. "Schon als ich 2009 in Mainz sein Spieler war, hat die Chemie zwischen uns gepasst. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge", wird Löw auf der Vereinshomepage des FC Bayern zitiert.

Der 44-Jährige wird zusammen mit Anthony Barry die Geschicke des Rekordmeisters zum Champions-League-Auftakt leiten. Tuchel darf erst nach Spielende wieder Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Und der hat "volles Vertrauen, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist und von meinen Assistenten top gecoached wird", meinte Tuchel.

Tuchel gewann zusammen mit Löw und Barry Champions League

Tuchel arbeitet mit seinem Trainerstab schon lange zusammen. Schon bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea vertraut er Löw. Anthony Barry lotste Tuchel 2020 zum FC Chelsea. Zusammen mit seinem Trainergespann gewann er 2021 die Champions League. Wie hoch Tuchel ihn einschätzt, zeigte auch, dass er darauf bestand, dass Barry aus seinem laufenden Vertrag mit dem FC Chelsea herausgekauft wird.

"Unsere Beziehung ist sehr respektvoll und freundschaftlich. Ich habe Thomas von Beginn an bewundert. Wir haben viele Parallelen - wie wir arbeiten und wie wir den Fußball sehen", beschreibt Barry sein Verhältnis zum FC-Bayern-Chefcoach. Der Engländer ist beim Rekordmeister der Experte für Standartsituationen. Sollte das Top-Spiel gegen Manchester United knapp verlaufen, wäre diese Expertise sicherlich sehr gefragt.

