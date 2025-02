BR24 Sport FC Bayern gegen Celtic: Musiala trifft auf Ex-Kollege Kühn Stand: 11.02.2025 14:27 Uhr

Inmitten der Coronakrise fanden sich Nicolas Kühn und Jamal Musiala beim FC Bayern im gleichen Team wieder. Nach der Drittligameisterschaft trennten sich die Wege. Nun will Kühn seine Ex-Kollegen mit Celtic Glasgow in der Champions League ärgern.

Von Hannes Nebelung

Fußball-Nerds aufgepasst! Für das nächste Kneipenquiz gibt es eine knifflige Frage: Mit welchen drei aktuellen Profis des FC Bayern hat Celtic Glasgows Nicolas Kühn 2020 den deutschen Drittligameister gewonnen? Ein Name fiel bereits in der Überschrift: Jamal Musiala. Der heutige deutsche Nationalspieler und Superstar war schon damals mit 17 Jahren ein Ausnahmekönner, auch wenn er nur zu acht Kurzeinsätzen kam (zwei Tore).

Coronakrise: Wie Musiala auf Kühn traf

Ähnlich wie Musiala war auch Nicolas Kühn erst im Frühjahr 2020 zur ohnehin hochtalentierten zweiten Auswahl des FC Bayern hinzugestoßen. Kühn war in der Winterpause von Ajax Amsterdam nach München gewechselt, Musiala sollte eigentlich in der U19 wirbeln. Doch weil die Coronakrise nur zwei Monate später den Spielbetrieb im Juniorenbereich zum Erliegen brachte, trafen sich die beiden Offensivtalente nun in der U23.

Meister mit Stiller, Hoeneß und Co.

Aus der Notlösung wurde eine hochtalentierte "Bubi-Truppe" in der 3. Liga. Denn neben Kühn und Musiala kickte nach dem Restart im Juni 2020 plötzlich ein halbes Dutzend hochveranlagter Nachwuchsspieler beim FCB II unter Sebastian Hoeneß mit. Dirigiert von Angelo Stiller (heute VfB Stuttgart) und offensiv unterstützt von Joshua Zirkzee (Manchester United) dominierten die Bayern die Liga und verloren nach dem Restart nur ein einziges Spiel.

Top-Torschütze wurde Kwasi Wriedt mit 24 Toren, dazu waren Spieler wie Chris Richards (30 Spiele) und Derrick Köhn (28) Dauerbrenner in der Hoeneß-Elf. Kühn steuerte in seinen 16 Einsätzen, die meisten von der Bank aus, zwei Treffer und eine Vorlage bei. Im Anschluss trennten sich die Wege der Talente. In den heutigen Profi-Kader schafften es lediglich Jamal Musiala, Josip Stanisic und Alphonso Davies. Die U23 stieg im darauffolgenden Jahr ab.

Kühn in Glasgow endlich angekommen

Für Kühn, der vor Amsterdam bei Hannover 96, dem FC St. Pauli, RB Leipzig ausgebildet worden war, ging das Wechselspiel munter weiter. 2021 wurde der dribbelstarke Linksfuß zu Erzgebirge Aue verliehen, danach wechselte er fest zu Rapid Wien. Im vergangenen Winter dann der Sprung zu Schottlands Serienmeister Celtic Glasgow.

Nicolas Kühn

Kühn weiß, "dass die Bayern verwundbar sind"

Unter Trainer Brendan Rodgers spielt Kühn groß auf, ist Stammspieler und schoss in der Königsklasse unter anderem Ex-Klub RB Leipzig mit einem Doppelpack ab. Die Champions League sei "die größte Bühne des Weltfußballs. Die Atmosphäre im Celtic Park ist unbeschreiblich", erklärte Kühn, nachdem er vom Wiedersehen mit dem FC Bayern erfuhr. Am Mittwoch (21 Uhr) will der 25-Jährige seine drei Ex-Kollegen Musiala, Davies und Stanisic im berüchtigten "Paradise" ärgern. "Wir wissen, dass die Bayern verwundbar sind und wir haben das Personal, um ihnen Probleme zu bereiten."

Quelle: BR24Sport im Radio 11.02.2025 - 11:55 Uhr