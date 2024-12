BR24 Sport FC Bayern bei Fanclubs: Kompany siegt im Darts, Kane erheitert Stand: 15.12.2024 14:05 Uhr

Traditionell besucht der FC Bayern München seine bayerischen Fanclubs kurz vor Weihnachten. Stürmer Harry Kane und Trainer Vincent Kompany verbreiten dabei bei Schuhplattler und Blasmusik gute Stimmung - trotz der Ratlosigkeit am Tag zuvor in Mainz.

Von Johannes Kirchmeier

Harry Kane drehte eigens seinen Stuhl in Richtung der Bühne hinter ihm. Das wollte sich der Weltklasse-Stürmer nicht entgehen lassen. Denn hinter ihm hatte eine Gruppe an Musikanten und Tänzern Aufstellung genommen - für einen traditionellen Schuhplattler in Bad Aibling in Oberbayern. Kane war zu Gast beim Fanclub Mietraching, der traditionelle und fast schon rituelle Weihnachtsbesuch der FC-Bayern-Stars bei ihren Fanclubs.

Kane in Bad Aibling, Kompany in Obing, Musiala in Niederbergkirchen

Und da war Kane eben in Bad Aibling, Jamal Musiala etwa in Niederbergkirchen bei zwei Fanclubs aus dem Landkreis Mühldorf. Und ihr Trainer Vincent Kompany war ebenfalls in Oberbayern: in Obing beim Fanclub "Obing 84", der gerade sein 40-jähriges Gründungsjubiläum feiert.

Mit einem bewundernden Lächeln stand Kompany neben der dortigen Blaskapelle, die die Vereinshymne "Stern des Südens" einspielte. Er klatschte hinterher ausgiebig. Nach Wochen trüben Wetters brachte der Coach laut Aussagen der Fanclub-Mitglieder den Sonnenschein in den Ort mit.

Kompany mit Lampenfieber - und mit Ehre für Beckenbauer

Und er hatte vor dem Auftritt tatsächlich etwas Lampenfieber: "Ich kenne das schon von den Pressekonferenzen, dass ich auf Deutsch etwas erklären muss", sagte er. Aber jetzt sei es "zum ersten Mal so, dass ich vor Hunderten Leuten Deutsch sprechen muss." Das alles klappte dann aber wie bei den Pressekonferenzen hervorragend.

Dabei ehrte er auch das im vergangenen Jahr verstorbene ewige Münchner Libero-Idol Franz Beckenbauer: "Ich war Innenverteidiger und auf dieser Position war er der Größte", schwärmte Kompany: "Ohne Diskussion. Er wird immer ein Idol für mich bleiben." Wenig später stand der Coach dann mit ausgebreiteten Armen vor einer Dartscheibe. Er feierte seinen Triumph, die Fans im prall gefüllten Gasthaus applaudierten. Bei seinem ersten Fanclub-Besuch besiegte Kompany drei Mitglieder der Obinger.

Kompany mit schlafloser Nacht nach Mainz-Niederlage

Er fühle sich wohl als FCB-Coach, sagte Kompany. Trotz der Niederlage am Vortag, die ihn ein wenig um den Schlaf gebracht habe, sei er gut in München angekommen. "Diese Momente sind wichtig. Wir haben keine Ausreden gesucht, wir übernehmen die Verantwortung", sagte er zu seiner ersten Liga-Niederlage mit den Münchnern: "Man kann immer eine Reaktion zeigen, heute geht es nur noch darum, was wir am Freitag erreichen können."

Er sprach auch über seine ersten Monate: "Es ist natürlich nie leicht, wenn man in ein anderes Land umzieht." Und vielleicht meinte er damit auch die Szenerie in Obing, die durchaus neu für ihn gewesen sein dürfte. Beim FC Bayern München sind die Fanclub-Besuche aber eines der Highlights für die Fans aus der Region. Und ein willkommener Termin, um ihre Stars tatsächlich einmal aus nächster Nähe zu erleben.

Kane zieht mit Blaskapelle in Bad Aibling ein

Das gilt natürlich auch für den Weltklasse-Angreifer Harry Kane. Der durfte in Bad Aibling mit einer Blaskapelle einziehen, wurde dort aber auch gleich auf die aktuelle Saison angesprochen. Wichtig: Er sieht sein Team gut aufgestellt, es spiele "eine bislang gute Saison", am Freitag will er "die Hinrunde mit einem Sieg gegen Leipzig beenden".

Zudem erheiterte Kane die Fans, als er bekanntgab, dass er sein Deutsch eher so von "eins bis drei" bewertete. Er antwortete auf Deutsch, aber das noch durchaus ausbaufähig.

Musiala lässt Frage nach Vertragsverlängerung in Beckenbauer-Manier offen

Ausbaufähig sind im Übrigen auch die Vertragsgespräche der Münchner mit ihrem Ausbaufähig sind im Übrigen auch die Vertragsgespräche der Münchner mit ihrem Spielmacher Jamal Musiala, den sie seit Wochen unbedingt binden wollen. Wie es da mit einer möglichen Verlängerung gerade so aussieht, das wollte natürlich auch ein Kind in Niederbergkirchen von Musiala selbst wissen.

Nach der Frage brandete Jubel in der Halle auf, Musiala schien anders als auf dem Platz in dieser schwierigen Situation gar nicht so genau zu wissen, was zu tun ist. Nur um sich dann auch auf das Klubidol Franz Beckenbauer zu besinnen. Musiala antwortete also: ''Ich fühle mich wohl. Wir sind in Gesprächen - schauen wir mal.'' Das hätte der "Kaiser" nicht besser hinbekommen.

