BR24 Sport FC-Bayern-Basketball verliert nach Trainer auch Sportdirektor

FC-Bayern-Basketball verliert nach Trainer auch Sportdirektor Stand: 02.07.2024 15:39 Uhr

Erst der Trainer, nun der Sportdirektor: Daniele Baiesi verlässt den deutschen Basketball-Doublesieger Bayern München nach sieben Jahren. Wie der Klub mitteilte, kehrt der Italiener "verabredungsgemäß" wieder in seine Heimat zurück.

Von BR24Sport

Bei Basketball-Doublesieger FC Bayern Basketball gibt es im Sommer einen großen Schnitt: Nach Headcoach Pablo Laso, der den Verein nach nur einem Jahr überraschend in Richtung Spanien verlassen hat, wird auch Sportdirektor und Kaderplaner Daniele Baiesi in der neuen Saison nicht mehr im Amt sein. Der 48-Jährige, der 2017 aus Bamberg nach München kam und in seiner Amtszeit als Sportdirektor sieben Titel gewann, geht zurück nach Bologna in seine Heimat Italien.

Pesic: Baiesi wird als Experte und Charakter fehlen

"Der Job bei Bayern war eine immense Ehre und ein unbeschreibliches Privileg", sagte Baiesi, dessen berufliche Zukunft noch offen ist: "Ich gehe mit viel großer Zuneigung und Dankbarkeit." Baiesis Know-how und seine Kontakte hatten den Münchnern bei diversen Transfers geholfen.

"Wir wussten ja schon länger, dass für Daniele nach einem Jahrzehnt in Deutschland der Wunsch nach Veränderung im Raum stand. Wir bedauern das sehr und wünschen ihm doch alles Glück für die Zukunft", wird FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic in einer Klubmitteilung zitiert. "Wir werden ihn nicht nur als ausgewiesenen Experten vermissen, der unseren Verein in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat in seiner positiven sportlichen Entwicklung; auch als Charakter wird er uns sehr fehlen."

Schlüsselpositionen vorerst unbesetzt

Zuletzt hatte überraschend Erfolgscoach Pablo Laso seinen Vertrag "aus familiären Gründen" aufgelöst. Pesic muss nun beide Schlüsselpositionen neu besetzen. Wie die Münchener Baiesis Nachfolge regeln, wurde zunächst nicht bekannt. Auch ein neuer Headcoach wurde bisher noch nicht verpflichtet.

Und auch im Kader gibt es Veränderungen: Pokal-"MVP" Sylvain Francisco hat den Verein bereits in Richtung Zalgiris Kaunas verlassen. Verabschiedet wurden auch schon Niklas Wimberg (Hamburg Towers) und Nelson Weidemann (ratiopharm Ulm), Youngster Martin Kalu wird an Ligakonkurrent Löwen Braunschweig ausgeliehen.

02.07.2024 - 15:55 Uhr