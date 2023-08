3. Liga Sturm-Zugang Zwarts schießt TSV 1860 an die Spitze Stand: 19.08.2023 16:00 Uhr

Der TSV 1860 München feiert den nächsten Sieg in der 3. Fußball-Liga. Nach dem starken Auftakt gegen Mannheim folgt ein 2:0 beim MSV Duisburg. Erneut überzeugen die Sommer-Zugänge - der neue Mittelstürmer Zwarts trifft gar im ersten Spiel.

Von BR24Sport

Maurizio Jacobacci, der Trainer des TSV 1860 München, hatte sich noch einen Mittelstürmer gewünscht. Vor anderthalb Wochen kam der dann zum Fußball-Drittligisten: Joel Zwarts wechselte vom SSV Jahn Regensburg in den Süden - unter dem Ärger der Oberpfälzer wohlgemerkt, die selbst gerne mit ihm in die Saison gegangen wären.

Und ja, er kam, sah, traf und siegte - das ist eine kleine Parallele zum Auftritt des Harry Kane beim Münchner Lokalrivalen FC Bayern in der Bundesliga. Denn der Niederländer Zwarts schoss am Samstagnachmittag (19.08.2023) gleich bei seinem Einstand das 2:0 und den 3:0 (1:0)-Endstand für den TSV 1860 München beim MSV Duisburg. Der Start in die dritte Liga ist den Löwen damit geglückt. Nach dem Auftakterfolg gegen Waldhof Mannheim sind die Sechziger nun gar Tabellenführer.

Starke trifft, Zwarts legt nach

In Duisburg mühten sich die Münchner anfangs zwar, doch mit zunehmender Spieldauer rissen sie die Kontrolle an sich und kamen verdient zu ihren drei Treffern.

Während Manfred Starke schon in der ersten Halbzeit mit dem 1:0 völlig freistehend die Basis für den Erfolg legte (32. Minute), traf in Hälfte zwei dann der nächste Sommer-Zugang Zwarts (54.). Der stibitzte sich die Kugel von Marvin Bakalorz vor der Strafraumlinie, zog dann flink ab und ließ dem MSV-Torwart Vincent Müller keine Chance.

Auch per Kopf ist Zwarts erfolgreich

Kurz vor dem Ende war Zwarts dann erneut zur Stelle. Nach einem Freistoß von Niklas Tarnat stieg der 1,90-Meter-Mann am höchsten im Duisburger Strafraum und köpfte das 3:0 (87.). Gleich in seinem ersten Spiel zeigte er also, dass er die von Jacobacci so ersehnte Verstärkung in dieser Saison sein kann.

Am Dienstag gegen Lübeck (19 Uhr live im Ticker im BR24Sport-Livecenter) sind seine Löwen dann erneut Favorit - und könnten ihre Tabellenführung festigen.

