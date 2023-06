BR24 Sport Der Sommerfahrplan des 1. FC Nürnberg: Highlight Arsenal Stand: 28.06.2023 16:24 Uhr

Mit neuem Trainer und neuem Schwung geht es für den 1. FC Nürnberg in die nächste Saison. Erste Übungseinheiten wurden beim Club schon absolviert. Anfang Juli geht's ins Trainingslager nach Österreich.

Die letzte Saison war eine verkorkste: Gerade noch so konnte sich der 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag vor der Abstiegsrelegation retten. Die nächste Spielzeit soll es für den Club besser laufen. Dafür wurde Cristian Fiél als neuer Cheftrainer verpflichtet. Er soll die Franken nach der Krisensaison wieder stabilisieren. Als Co-Trainer steht ihm Jerome Polenz zur Seite.

Veränderungen gibt es nicht nur im Trainerstab, auch im Kader gibt es neue Gesichter. Für mehr Stabilität in der Defensive sollen Ivan Marquez und Ahmet Gürleyen sorgen. In der Offensive spielt künftig Daichi Hayashi. In den kommenden Wochen dürfte es noch weitere Veränderungen im Kader geben.

Testspiel gegen FC Arsenal

Fiél startete mit seine Spielern nach den Leistungstests am 19. Juni bereits am 20. Juni ins Training. Das Trainingslager findet vom 7. bis zum 16. Juli in Kothmühle in Niederösterreich statt. Testen werden die Clubberer am 28. Juni gegen den 1. FC Hersbruck sowie am 13. Juli gegen den FC Arsenal.

Der Sommerfahrplan des 1. FC Nürnberg in der Übersicht

Video: Trainingsauftakt beim 1. FC Nürnberg

