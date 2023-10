BR24 Sport Dank Gwinn und Bühl: DFB-Frauen wahren ihre Olympia-Chance Stand: 31.10.2023 22:02 Uhr

In einer zähen Nations-League-Partie auf Island setzen sich Deutschlands Fußballerinnen verdient durch. Die beiden Tore erzielen Giulia Gwinn und Klara Bühl vom FC Bayern. Dadurch können die DFB-Frauen ihren Olympia-Traum noch verwirklichen.

Deutschlands Fußballerinnen dürfen weiter von Olympia 2024 in Paris träumen. Am Dienstagabend siegten die deutschen Frauen dank eines Elfmetertores der Münchnerin Giulia Gwinn (65.) und des Treffers von Klara Bühl (90.+4) 2:0 (0:0) auf Island.

Damit haben sie nach ihrem Fehlstart in die Nations League, dem 0:2 gegen Dänemark im September, nun drei Siege aneinandergereiht. Die DFB-Frauen liegen so auf Rang zwei in der Gruppe A3 - hinter den führenden Däninnen, auf die sie in diesem Jahr noch einmal treffen.

"Hrubesch-Effekt" wirkt beim DFB-Team

Der "Hrubesch-Effekt" wirkt also. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch erkämpfte nach dem 5:1 gegen Wales den nächsten Pflichtsieg für Paris 2024. Nun muss das leidige Thema um die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg abgehakt werden, ehe der Showdown gegen Dänemark und das Rückspiel in Wales Anfang Dezember anstehen.

Deutschland liegt in der Nations League weiter drei Punkte hinter den makellosen Däninnen (Hinspiel 0:2). Nur als Gruppensieger spielt der Vize-Europameister weiter um ein Olympia-Ticket. Ein Lattentreffer von Lea Schüller (4.) setzte im Stadion Laugardalsvöllur die erste deutsche Duftmarke.

Gwinn und Bühl treffen auf Island

Das DFB-Team übernahm zwar gleich das Kommando, doch wie gegen Wales mangelte es in der ersten Hälfte an Präzision und Ideen. Immer wieder segelten erfolglos Flanken in den isländischen Strafraum. Eine Flanke von Svenja Huth prallte danach an die Latte (32.), Hrubesch schlug ungläubig die Hände vor das Gesicht.

Der Coach reagierte und brachte nach der Pause Sjoeke Nüsken und Jule Brand, die aber auch gleich eine gute Kopfballchance vergab (50.). Dann aber erwischte Islands Torhüterin Telma Ivarsdottir Schüller im Luftzweikampf mit der Hand im Gesicht, den fälligen Strafstoß verwandelte Rechtsverteidigerin Gwinn souverän. In der 85. Minute musste Ann-Kathrin Berger im deutschen Tor die wackelige Führung gegen Dilja Zomers festhalten - ehe Bühl den Schlusspunkt setzte.

Quelle: BR24Sport im Radio 31.10.2023 - 20:55 Uhr