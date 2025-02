BR24 Sport CL-Viertelfinale: FC Bayern Frauen treffen auf Olympique Lyon Stand: 07.02.2025 13:55 Uhr

Die FC-Bayern-Frauen treffen im Achtelfinale der Champions-League auf Olympique Lyon. Das ergab die Auslosung am Freitag. Lyon dürfte der erwartet schwere Gegner werden. Auch im Halbfinale und Finale warten Schwergewichte.

Von Victor List

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben einen erwartet schweren Gegner bei Auslosung für das Champions-League-Viertelfinale bekommen. In der Runde der letzten 16 treffen die FCB-Frauen zwischen dem 18. und 27. März auf Olympique Lyon. Das Hinspiel findet in München, das Rückspiel in Lyon statt.

Die Münchnerinnen, die die Gruppenphase als Zweite hinter dem FC Arsenal beendet hatten, kamen damit um die Topteams FC Barcelona und FC Chelsea drum herum, auf die leichte Schulter ist OL aber nicht zu nehmen.

Wiedersehen mit Lyon und Däbritz

Die Partie gegen die Französinnen bedeutet gleichzeitig ein Wiedersehen. Zuletzt begegnete man sich in der Gruppenphase 2021. Damals gewann der FC Bayern sein Heimspiel mit 1:0. Beim achtmaligen Königsklassengewinner spielt die deutsche Nationalspielerin und Ex-Münchnerin Sara Däbritz. Die gebürtige Oberpfälzerin verließt 2019 den FC Bayern und wechselte nach Paris. Seit 2022 läuft sie für Lyon auf.

Ein leichtes Los ist der französische Rekordmeister dennoch nicht. Lyon, das in diesem Jahr alle Gruppenpartien gewann, stand im vergangenen Jahr im Finale. Das ging gegen den FC Barcelona verloren.

Im Halbfinale droht Real Madrid oder Arsenal

Auf die Katalaninnen, die im Viertelfinale dem VfL Wolfsburg zugelost wurde, können die FCB-Frauen erst im Endspiel treffen. Dafür warten in einem möglichen Halbfinale Real Madrid oder der FC Arsenal. Gegen die Londonerinnen hatten die FCB-Frauen den Gruppensieg verspielt.

Für den deutschen Frauenfußball ist die Teilnahme des FC Bayern und des VfL Wolfsburg am Champions-League-Viertelfinale ein Erfolg. Im vergangenen Jahr scheiterten die FCB-Frauen in der Gruppenphase. Der VfL Wolfsburg hatte in den Playoffs gar den Einzug in den Wettbewerb verpasst.

Quelle: BR24Sport 07.02.2025 - 13:54 Uhr