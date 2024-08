BR24 Sport Bleiben oder gehen? Neuer-Entscheidung über DFB-Karriere naht Stand: 19.08.2024 12:11 Uhr

Bayern-Keeper Manuel Neuer war auch bei der Euro 2024 die Nummer 1 im Tor der Nationalmannschaft. Ob er auch in Zukunft für die DFB-Elf auflaufen will, soll er vor der Kader-Nominierung für die Septemberspiele selbst entscheiden, sagt Rudi Völler.

Von BR24Sport

Manuel Neuer, die langjährige Nummer 1 im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, muss eine sportliche Karriere-Entscheidung treffen. Sie könnte das Ende einer einmaligen Laufbahn beim Deutschen Fußballbund (DFB) einläuten. "Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", verriet DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Sport1-Doppelpass. Der 38-Jährige Neuer habe es verdient, "den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht", so Völler.

Entscheidung reift noch

Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen Toni Kroos und Thomas Müller ließ der Münchner-Stammkeeper seine Zukunft im Team von Julian Nagelsmann nach der Euro 2024 offen. Seither sind wieder ein paar Wochen verstrichen, doch festlegen wollte sich Neuer bislang nicht. "Es ist für mich noch nicht an der Zeit, irgendwas bekannt zu geben. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden, und die werden auch stattfinden. Aber dann muss ich mir im Klaren sein, was ich wirklich will", sagte er während der Südkorea-Reise des FC Bayern Anfang August.

Braucht Neuer noch mehr Zeit?

Neues war seither nicht zu hören, was reichlich Raum für Spekulationen gibt. Nach SID-Informationen liegt beim DFB kein Abschiedspost oder -video bereit, laut Bild-Zeitung geht aber "die Tendenz dahin", dass Neuer bei den Nations-League-Spielen gegen Ungarn in Düsseldorf (7. September) und die Niederlande im Amsterdam (10. September) nicht dabei sein wird. Weil er noch mehr Zeit braucht? Julian Nagelsmann nominiert den Kader am 29. August.

Neuer ist 38, was sagt der Körper?

Wenn Neuer tatsächlich "durchzieht", dann wohl für zwei Jahre, also bis einschließlich der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Dann wäre er 40 Jahre alt und könnte seinen bislang 124 Länderspielen etwa 20 weitere hinzuzufügen. Zudem wäre er im ganz normalen Vereinswahnsinn mit Liga, Pokal und der nochmals aufgeblasenen Champions League gefordert. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft allerdings nur noch bis 2025.

Ob er sich all das weiter zumuten will, ist eine Entscheidung, für die der Top-Keeper tief in seinen Körper hineinhorchen muss. "Ich habe immer gesagt, dass ich auf meinen Körper hören muss, der wird mir das Feedback geben", sagte Neuer, "dann geht es natürlich in erster Linie um meine Leistung und dann auch darum, ob es mir noch Spaß macht."

Marc-André ter Stegen steht als Nachfolger bereit

Ein entscheidender Faktor wird am Ende allerdings auch sein, was Nagelsmann seiner bisherigen Nummer 1 signalisiert. Denn nach 15 Jahren im deutschen Tor könnte die Zeit auch reif für einen Wechsel sein. Nachrücken würde dann wohl der ewige Stellvertreter Marc-André ter Stegen. Der mittlerweile 32-Jährige ist seit zehn Jahren Stammtorhüter beim FC Barcelona war aber nie fest als deutsche Nummer eins gesetzt. "Er ist ein weiterer Weltklasse-Torwart, der auf seine Chance wartet", sagte Völler, "wir haben keine Sorgen."

Quelle: BR24Sport im Radio 19.08.2024 - 17:55 Uhr