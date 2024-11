Bitterer Ausfall FCB-Neuzugang Joao Palhinha fehlt wochenlang Stand: 19.11.2024 11:49 Uhr

Dem FC Bayern München gehen gerade die defensiven Mittelfeldspieler aus. Nach Aleksander Pavlovic fällt nun auch der Sommer-Zugang Joao Palhinha wochenlang aus. Somit schlägt die Stunde eines lange Verschmähten.

Das war eine bittere Länderspielreise für Joao Palhinha. Der Sommer-Zugang des FC Bayern München hat sich in der vergangenen Woche im Teamtraining mit der portugiesischen Nationalmannschaft verletzt. Nun gab der deutsche Fußball-Rekordmeister die Diagnose bekannt: Palhinha zog sich einen Muskelbündelriss an den Adduktoren (rechts) zu. Damit wird der Mittelfeldspieler dem FC Bayern in den kommenden Wochen fehlen.

Ob der 29-Jährige in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist sehr fraglich. Damit ist auch klar: Es schlägt die Stunde von Leon Goretzka beim FC Bayern München, denn auch Aleksander Pavlovic fällt aktuell mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Der 29-Jährige galt im Sommer als Verkaufskandidat. Neben Goretzka könnte auch Konrad Laimer für Trainer Vincent Kompany eine Alternative vor der Abwehr sein.

Gute Nachrichten von Pavlovic

Für die Bayern steht am Freitag (20.45 Uhr/live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) zunächst das Derby gegen den FC Augsburg auf dem Programm. Danach folgen der Kracher in der Champions League gegen Paris St. Germain (26.11.) sowie die Topspiele gegen Borussia Dortmund in der Liga (30.11.) und im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (3.12.).

Immerhin hatte es am Montag gute Nachrichten von Pavlovic gegeben: Der Nationalspieler absolvierte rund einen Monat nach seinem Schlüsselbeinbruch, den er sich im Spiel gegen den VfB Stuttgart zugezogen hatte, schon wieder Teile des Mannschaftstrainings. Wann Pavlovic jedoch wieder spielen kann, ist offen. Ursprünglich waren die Münchner davon ausgegangen, dass er im Jahresendspurt fehlen wird.

Kimmich gesetzt - spielt jetzt Goretzka neben ihm?

Palhinha war im Sommer für 50 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gewechselt, hatte zunächst aber mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Erst durch die Verletzung von Pavlovic war Sechser Palhinha in der Mittelfeldzentrale neben dem gesetzten Joshua Kimmich in die Startformartion der Münchner gerückt. Nun könnte Goretzka der nächste Nutznießer sein.

