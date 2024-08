BR24 Sport Bayerns next Pavlović: Welche Talente auf den Durchbruch drängen Stand: 09.08.2024 12:11 Uhr

Bei der Sommervorbereitung des FC Bayern rücken immer wieder hochtalentierte Youngsters in das Rampenlicht. In der vergangenen Saison nutzte Aleksandar Pavlović seine Chance - und auch in diesem Sommer stellen sich einige Hochbegabte vor.

Von Karoline Kipper

Die Sommervorbereitung des FC Bayern München ist immer auch eine seltene Möglichkeit für die jungen Spieler im Verein sich zu beweisen. Der Kader ist urlaubsbedingt etwas ausgedünnt, die Spielzeiten werden in den Testspielen großzügig vergeben - und nicht selten nutzen junge Spieler diese kurze Zeit im strahlenden Schweinwerferlicht dafür, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen.

In der vergangenen Saison überzeugten Frans Krätzig und Aleksandar Pavlović. Krätzig ist mittlerweile an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Pavlović wurde für die EM nominiert, die er krankheitsbedingt verpasste, doch nun ist er in einer guten Position, sich nachhaltig im Münchner Star-Ensemble fest zu spielen. Doch eine gute Vorbereitung bedeutet nicht unbedingt den Durchbruch, davon können unter anderem die ehemaligen Bayern-Talente Lucas Scholl (FC Wacker Innsbruck) und Gianluca Gaudino (Alemannia Aachen) berichten. Wo könnte es nun für die Münchner Youngsters hingehen? Adam Aznou’s Zukunft hängt davon ab, welche Transfers der FC Bayern noch tätigt. Adin Ličina und Nestroy Irankunda könnten erste Profi-Luft schnuppern.

Aleksandar Pavlović (20) – die Blaupause für Talente

In München geboren und beim FC Bayern, seit er sieben Jahre alt ist - Aleksandar Pavlović könnte einer dieser ganz besonderen Spieler werden. Den Sprung in die erste Mannschaft hat Pavlovic, auch dank Ausfällen, bereits in der vergangenen Rückrunde geschafft, und zwar mit einem Ausrufezeichen.

Der Mittelfeldspieler hat die drittbeste Passquote der Liga, kein Wunder bei der Ruhe, die er am Ball ausstrahlt. Trotzdem kann Pavlović das Spiel antreiben und hat eine beeindruckende Spielintelligenz, insbesondere wenn man bedenkt, dass er erst 20 Jahre alt ist.

Im ersten Test gegen Tottenham spielte Pavlović neben Kimmich im Mittelfeldzentrum, das funktionierte gut, denn beide verschaffen sich gegenseitig die Räume, die sie brauchen, um ihre Stärken auszuspielen.

Nichtsdestotrotz hat Aleksandar Pavlović erst 19-mal in der Bundesliga gespielt, auch bei der Arbeit gegen den Ball hat er noch Schwächen und irgendwo im Mittelfeld muss ja auch noch der geschätzt rund 50 Millionen Euro teure Neuzugang João Palhinha spielen. Und aktuell sind mit Konrad Laimer, Leon Goretzka noch weitere Konkurrenten um den Stammplatz im Kader.

Adam Aznou beim Testspiel gegen Tottenham Hotspur in Südkorea

Adam Aznou (18) – ein möglicher Ersatz für Alphonso Davies

Das Spielerprofil des 18-jährigen Adam Aznou ähnelt dem von Alphonso Davies, der mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugelt. Offensiv ausgerichtet, gefährlich in Tiefenläufen und risikofreudig im Dribbling - beide haben im Ballbesitz ihre größten Stärken.

Bei der Südkorea-Reise der Münchener zeigte sich, wie der FC Bayern ohne Davies, der nach der Copa América längeren Urlaub bekam, spielen könnte. Aznou ersetzte in der zweiten Halbzeit Raphaël Guerreiro auf der Position des Linksverteidigers. Der 18-Jährige fiel im vergangenen Winter bei einem Testspiel gegen den FC Basel durch schwache Momente in Zweikämpfen oder im Defensiv-Verhalten auf. Davon war gegen Tottenham deutlich weniger zu sehen.

Adam Aznou, der seit Mai mit einem Profivertrag ausgestattet ist, scheint sich weiterzuentwickeln. Immerhin galt er in der Kaderschmiede des FC Barcelona als das Top-Talent neben EM-Shootingstar Lamine Yamal. Beim FC Bayern könnte er in dieser Saison von einem eventuellen Davies-Abgang enorm profitieren.

Adin Ličina im Testspiel gegen den FC Düren

Adin Ličina (17) - kann sich bei den Amateuren beweisen

Seine Ballkontrolle und Torgefährlichkeit machten ihn zu dem Shootingstar der A-Junioren Bundesliga. Adin Ličina ist ein Muster-Talent, das alle Jugendstationen vom FC Bayern durchlaufen hat. Vergangene Saison die U19. Nun soll er sich zunächst der zweiten Mannschaft beweisen, aber er wird er aller Voraussicht auch seine Chancen bekommen und bei den Profis trainieren.

Im Testspiel gegen Tottenham Hotspur wurde Ličina für Serge Gnabry eingewechselt und zeigte eine gute Einsatzbereitschaft, sowie ein souveränes Passspiel, doch von acht geführten Zweikämpfen konnte er nur zwei gewinnen. Beim Test gegen Rottach-Egern traf Ličina doppelt.

In der kommenden Saison soll der 17-Jährige Erfahrung sammeln, denn sein Talent am Ball eignet sich zwar hervorragend für Highlight-Videos in den sozialen Medien, aber um gegen die Physis der Profis zu bestehen, muss sich der offensiv variabel Einsetzbare noch weiterentwickeln.

Nestory Irankunda gegen Tottenham

Nestory Irankunda (18) - ein moderner Offensivspieler

Eigentlich wollte Nestroy Irankunda Innenverteidiger werden. Nun ist er offensiver Flügelflitzer, aber seine Abräumer-Qualitäten hat er verinnerlicht: "Das Grätschen im defensiven Zweikampf sowie die Leidenschaft auf dem Platz - das sind zwei Dinge, die ich seit meiner Jugend beibehalten habe."

Sein Profi-Debüt gab der Australier bereits mit 15 bei Adelaide United und beeindruckt seitdem mit seinem starken Abschluss. Irankunda kann sowohl im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Torwart als auch per Weitschuss glänzen. Und wenn man ihn nach einem Treffer jubeln sieht, dann erkennt man, dass mit Nestory Irankunda ein Talent dem Bodenturnen entgangen ist.

Auf der Außenbahn kann sich der stämmige 18-Jährige dank seiner Physis und vor allem wegen seines Tempos gut durchsetzen. Irankundas Top-Geschwindigkeit wurde bei 37,02 km/h gemessen, zum Vergleich: Die schnellsten der vergangenen Bundesliga-Saison, Eren Dinkçi und Alphonso Davies, brachten es "nur" auf 36,41 km/h. Irankunda muss allerdings noch an seiner Ballkontrolle und der Entscheidungsfindung unter Druck arbeiten, aber dann sollte die Bahn für sein großes Saisonziel, das Bundesliga-Debüt, frei sein.

Javier Fernandez beim Testspiel gegen den FC Rottach-Egern

Javier Fernández - ein erstes Hallo

Der 17-jährige Spanier Javier Fernández war zum ersten Mal für längere Zeit mit dem Profikader des FC Bayern unterwegs und konnte einige Pluspunkte sammeln. Der defensive Mittelfeldspieler stach im ersten Testspiel gegen den FC Rottach-Egern heraus: Er spielte starke Diagonalbälle, hatte eine gute Spielübersicht, ließ defensives Verständnis aufblitzen und musste sich körperlich vor den Spielern um sich herum nicht verstecken.

Beim Testspiel gegen Tottenham saß der junge Spanier, der 2022 von Atlético Madrid nach München gewechselt war, nur auf der Bank. Im FC Bayern Campus sorgt Fernandez schon für Vorfreude auf seinen Durchbruch bei den Profis. Auf den muss er vermutlich noch ein wenig warten, schließlich ist das zentrale Mittelfeld der Münchner derzeit massiv überbesetzt. Fernández wird vermehrt bei den Profis mittrainieren, Einsatzzeiten aber vor allen Dingen in der Regionalliga bekommen. Ein Profi-Debüt in dieser Spielzeit würde ziemlich überraschend kommen. Wie schnell es manchmal dann doch gehen kann, das bewies ein gewisser Aleksandar Pavlović, von dem vor der letzten Saison wohl niemand gedacht hätte, dass er von Julian Nagelsmann in den EM-Kader berufen werden würde.

Gabriel Vidovic im Trikot des FC Bayern

Gabriel Vidovic - Das Wohl in der Ferne?

Seit Jahren drängt Gabriel Vidovic in den Profikader des FC Bayern. Und auch in der Vorbereitung zeigte der Flügelspieler sein Potenzial - unter anderem durch sein Tor im Testspiel gegen Tottenham. In der vergangenen Saison war der gebürtige Augsburger an Dinamo Zagreb ausgeliehen. Dort spielte der 20-Jährige fast in jedem Spiel, erzielte sieben Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Als Dauerbankdrücker in München wäre sein Potenzial verschenkt, doch ob Vidovic schon jetzt weit genug ist, um in die Konkurrenz mit Kingsley Coman, Tel, Sané und Gnabry zu treten, ist zu bezweifeln. Derzeit wird über eine weitere Leihe nachgedacht - allerdings läuft der Vertrag des Offensivspielers kommende Saison aus. Wahrscheinlich ist daher eine Verlängerung vor einer möglichen Leihe.

Mathys Tel ist gefragt bei den Fans

Mathys Tel - Der 19-jährige Routinier

Zugegeben, Mathys Tel passt nur sehr bedingt in diese Aufzählung. Der 19-Jährige hat schließlich schon 79 Profi-Einsätze auf dem Buckel. Dennoch ist Tel noch nicht ganz über den Status des vielversprechenden Youngsters in München hinausgekommen, was in der vergangenen Saison zumindest bei seinem Berater für Unmut gesorgt hatte.

Tel will in dieser Spielzeit unbedingt mehr spielen. Coach Vincent Kompany setzte Tel in den Testspielen als Mittelstürmer ein. Auf dieser Position ist in München bekanntermaßen ein gewisser Harry Kane unterwegs. Zwar wirkte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach dem zweiten verlorenen EM-Finale seiner Karriere sehr gedrückt und könnte an der Niederlage zu knabbern haben. Ob er seinen Stammplatz aber verliert, dürfte mehr als fraglich sein. Tel hat aber bereits bewiesen, dass er auf dem linken Flügel gut agieren kann. Zudem könnte Kompany auch mit mehr als einem Stürmer auflaufen. Wie und wo auch immer: Tel drängt auf mehr Einsatzzeit und hat auch in der Vorbereitung bewiesen, dass er das Potenzial hat, den Durchbruch nun endgültig zu schaffen.

