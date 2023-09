3. Liga Arbeitssieg dank Verler Eigentor - 1860 München atmet durch Stand: 30.09.2023 16:07 Uhr

Nach zuletzt vier Niederlagen bestätigt der TSV 1860 München seinen Aufwärtstrend. Ein hart erarbeiteter Erfolg gegen den SC Verl verschafft den Löwen wieder Luft zum Atmen.

Von BR24Sport

Der TSV 1860 München ist wieder in der Erfolgsspur. Die Löwen erarbeiteten sich am Samstag gegen den SC Verl ein verdientes 1:0 (1:0) und klettern wieder in die obere Tabellenhälfte der 3. Liga. Dem Team des zuletzt noch angezählten Trainers Maurizio Jacobacci verhalf ein Eigentor von Torge Paetow (40.) zum zweiten Liga-Erfolg hintereinander. Auch die Aufstiegsränge sind nun wieder in Sichtweite für die Münchener.

Löwen mit viel Schwung trotz Doppel-Ausfall

Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenende musste Trainer Maurizio Jacobacci auf seine überzeugende Flügelzange aus Julian Guttau (krank) und Morris Schröter (angeschlagen) verzichten. Für die beiden Matchwinner der Vorwoche spielten Kilian Ludewig und Albion Vrenezi, dazu kam Tim Rieder im Mittelfeld für Marlon Frey zum Zug.

Eben jener Rieder erzwang in einer tempoarmen Partie kurz vor der Halbzeitpause das 1:0, als er sich im Strafraum den Ball schnappte und scharf in die Mitte passte. Dort stand zwar kein Löwe weit und breit, doch Verls Abwehrspieler Paetow drückte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Insgesamt war der TSV die aktivere Mannschaft, störte die Gäste schon früh beim Spielaufbau und war optisch überlegen.

In der 61. Minute verpasste der fleißige Ludewig freistehend das 2:0, so blieb es bis zum Schluss spannend. Der Verler Ausgleichstreffer in der 76. Minute wurde nach knapper Abseitsstellung zurückgenommen, ansonsten hielt der TSV-Defensivverbund den zaghaften Angriffen stand.

Ausgeglichene Bilanz für 1860

Nach einem wellförmigen Saisonstart und einer zwischenzeitlichen Krise stehen die Löwen nun mit vier Siegen und vier Niederlagen auf Platz acht in der Tabelle. Zu Aufstiegsplatz zwei fehlen gar nur noch zwei Zähler, dabei standen die Löwen noch vor zwei Spielen auf Platz 16.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 30.09.2023 - 18:30 Uhr