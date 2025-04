BR24 Sport Werner Lorant: Gedenkmesse findet am Donnerstag statt Stand: 28.04.2025 12:15 Uhr

Der Tod der Trainer-Legende Werner Lorant hat viele Menschen bewegt. Am Donnerstag wird es eine Trauerfeier für den langjährigen Coach des TSV 1860 München geben - am Trainingsgelände wird ein Kondolenzbuch ausliegen.

Von BR24Sport

Fußball-Drittligist 1860 München gedenkt seiner Trainer-Legende Werner Lorant mit einer Messe. Am Donnerstag (1. Mai) findet in der Pfarrkirche Sankt Helena in München-Giesing um 10 Uhr ein Gottesdienst statt, der von Pfarrer Rainer Maria Schießler geleitet wird. Ab Mittwoch liegt auf dem Trainingsgelände des Traditionsklubs auch ein Kondolenzbuch für trauernde Löwen-Fans aus.

Löwen gegen Essen mit Trauerflor

Die Sechziger verkaufen zudem am Samstag die limitierte Auflage eines T-Shirts in Andenken an Lorant. Der Erlös kommt seiner Familie zugute. Die Mannschaft trägt darüber hinaus am Samstag im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen erneut Trauerflor, zudem wird es eine Schweigeminute geben.

Lorant war am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hatte die Löwen ab 1992 aus der Drittklassigkeit in die Bundesliga und bis in die Qualifikation zur Champions League geführt.

Quelle: BR24Sport 01.05.2025 - 18:30 Uhr