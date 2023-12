BR24 Sport 3. Liga: Unterhaching verliert trotz Überzahl in Dresden Stand: 10.12.2023 19:35 Uhr

Die SpVgg Unterhaching hat in der 3. Liga beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden eine 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei bestritten die Gäste mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl nach einem kuriosen Platzverweis für Dresdens Kammerknecht.

Von BR24Sport

Nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge hat die SpVgg Unterhaching am 18. Spieltag der 3. Liga verloren. Der Aufsteiger unterlag mit 1:2 (1:1) beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden. Aufreger der Partie war ein kurioser Platzverweis für Dresdens Kammerknecht, durch den die Hachinger über eine Halbzeit in Überzahl spielten. Trotzdem reichte es nicht zum Punktgewinn für das Team von Trainer Marc Unterberger.

Kammerknecht wie Suarez

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit, wurde es erst nach einer halben Stunde spannend. Lemmer traf für den Tabellenzweiten zum 1:0 (32.). Zehn Minuten später kam es zu einer Szene, die es vielleicht noch in den Jahresrückblick schaffen könnte. Hachings Skarlatidis zog im Strafraum ab, sein Schuss flog abgefälscht über Dynamo-Keeper Drljaca Richtung Tor. Dort riss Dresdens Kammerknecht die Arme hoch und lenkte den Ball über die Latte. Kammerknecht ist aber kein Torhüter, damit war die Konsequenz: Rote Karte und Elfmeter für die Gäste. Hobsch erzielte vom Punkt den Ausgleich (42.). Manch einer dürfte sich an die Aktion von Luis Suarez im WM-Halbfinale 2010 gegen Ghana erinnert haben, als dieser ebenfalls auf der Torlinie für seinen geschlagenen Schlussmann geklärt hatte.

Kutschke trifft vom Punkt

Auch Durchgang zwei brauchte einiges an Anlauf. Erst nach einer Stunde verpasste Fetsch in aussichtsreicher Position eine Flanke von Schwabl. Dresden übernahm in der Folge die Spielkontrolle, ohne richtig gefährlich zu werden. Das änderte sich zu Beginn der Schlussphase. Der Dresdner Cueto kam im Strafraum an den Ball und legte ihn sich an Schifferl vorbei. Der ließ das Bein stehen und brachte diesen zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Kutschke zur erneuten Führung eine Viertelstunde vor Schluss (75.).

In den letzten Minuten waren die Gäste nochmal alles nach vorne und hatten durch Fetsch die dicke Chance zum Ausgleich, doch der Stürmer setzte seinen Abschluss aus aussichtsreicher Position deutlich über das Tor. Es war die letzte Gelegenheit dieser Partie.

Quelle: Blickpunkt Sport 10.12.2023 - 21:45 Uhr