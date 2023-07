BR24 Sport 2. Bundesliga: Fürth feiert perfekten Saisonauftakt Stand: 30.07.2023 16:17 Uhr

Der SpVgg Greuther Fürth ist ein perfekter Start in die Saison 2023/24 gelungen. Das Zweitliga-Team von Alexander Zorniger fertigte den SC Paderborn mit einem klaren 5:0 ab.

Von BR24Sport

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ist am Sonntag (30.07.23) gegen den SC Paderborn ein fulminanter Auftakt in die neue Saison gelungen. Damit ging auch ein Wunsch von Trainer Alexander Zorniger in Erfüllung: "Wenn's irgendwie geht, wollen wir die neue Runde so starten, wie wir die letzte aufgehört haben." Da hatten die Franken am abschließenden Spieltag den Aufsteiger SV Darmstadt mit 4:0 besiegt. Tatsächlich lief es mit dem 5:0-Heimerfolg sogar noch besser!

Kapitän Hrgota geht mit Doppelpack voran

Schon früh im Spiel hatte Paderborns Visar Musliu durch ein unschönes Foul für Aufregung gesorgt. Denn durch seinen Tritt voll auf den Knöchel von Dennis Srbeny war für diesen Schluss. Nach VAR-Eingriff sah Musliu (8.') Rot und musste ebenfalls vorzeitig den Platz verlassen.

Die Gastgeber holten sich nach und nach die Hoheit über das Spielgeschehen. Branimir Hrgota (35.) läutete dann den erfolgreichen ersten Spieltag ein. Der Kleeblatt-Kapitän tauchte alleine im Strafraum auf, ging rechts an Torwart Jannik Huth vorbei und schob den Ball mit dem rechten Fuß zum 1:0 ins Tor.

Per Kopf erhöhte Tim Lemperle in der 43. Minute zum 2:0. Hrgota (45.) machte kurz vor der Pause seinen Doppelpack perfekt. Der 30-Jährige nahm das Spielgerät aus der Luft und setzte es mit dem rechten Fuß zum 3:0 ins linke Eck.

Fürth lässt Paderborn keine Chance auf Torerfolg

Während Paderborn von einer echten Torchance weit entfernt war, konnten die Kleeblättler weiter jubeln. Zwar passte nicht jeder Abschluss in den Kasten von Jannik Huth, doch nach dem 4:0 von Armindo Sieb (65.) konnte Damian Michalski noch per Kopf den 5:0-Endstand eintüten.

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 5:0 (3:0)

Fürth: Urbig - Dietz (76. Michalksi), Jung, Itter - Asta, Wagner, Meyerhöfer (76. Calhanoglu) - Hrgota (77. Consbruch), Green - Srbeny (10. Sieb), Lemperle (66. Petkov). - Trainer: Zorniger

Paderborn: Huth - Musliu, Rohr, Hoffmeier - Obermair (67. Curda), David Kinsombi (46. Conteh), Klefisch (76. Klaas), Ezekwem - Bilbija, Muslija (76. Hansen) - Kruse (46. Heuer). - Trainer: Kwasniok

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf)

Tore: 1:0 Hrgota (35.), 2:0 Lemperle (43.), 3:0 Hrgota (45.+3), 4:0 Sieb (65.), 5:0 Michalski (77.)

Zuschauer: 10.547

Rote Karte: Musliu (Paderborn) wegen groben Foulspiels (8., nach Videobeweis) Gelbe Karten: Dietz - Heuer

Erweiterte Statistik (Quelle: Sportec Solutions): Torschüsse: 24:7 Ecken: 6:2 Ballbesitz Prozent: 62:38 Zweikämpfe: 66:66

Quelle: BR24Sport im Radio 30.07.2023 - 15:54 Uhr