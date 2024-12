BR24 Sport 1860 München siegt - und steht plötzlich wieder prima da Stand: 08.12.2024 15:34 Uhr

Der TSV 1860 München klettert durch einen Auswärtssieg bei Rot-Weiß Essen auf einen einstelligen Tabellenplatz und hat fast wieder Tuchfühlung zur Spitzengruppe der 3. Liga. So weit oben standen die Löwen seit dem 9. Spieltag nicht mehr.

Von BR24Sport

Unter den Augen von Löwen-Legende Sascha Mölders gewann der TSV 1860 München am 17. Spieltag der 3. Liga auswärts 3:0 bei Rot-Weiß Essen. Mölders signalisierte mit RWE-Schal um den Hals, dass seine Sympathien an diesem Nachmittag eindeutig seiner ersten großen Fußballliebe galten. Doch das Daumendrücken half nichts: 1860 war über weite Strecken spielbestimmend und gewann verdient.

Frühe Führung durch Elfmeter

Bereits in der 37. Minute brachte Thore Jacobsen den TSV 1860 München per Elfmeter in Führung. Patrick Hobsch war von José-Enrique Ríos-Alonso im Strafraum gefoult worden. Jacobsen verwandelte sicher und sorgte für die verdiente Führung der Gäste.

Doppelschlag nach der Pause

Kurz nach Wiederanpfifferhöhte Julian Guttau auf 2:0. In der 49. Minute wurde er nach einer kurz ausgeführten Ecke nicht ausreichend von der Essener Abwehr gestört und traf mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern ins rechte untere Eck.

Rote Karte und Entscheidung

In der 59. Minute musste Essens Tobias Kraulich nach einem harten Foulspiel mit offener Sohle an Kozuki mit Rot vom Platz. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, die das Schicksal der Essener endgültig besiegelte. Trotz der Unterzahl wehrte sich RWE noch einmal kurz, musste aber in der Schlussphase den endgültigen K.o. hinnehmen.

Schubert macht den Sack zu

Die endgültige Entscheidung fiel in der 82. Minute. Der eingewechselte Fabian Schubert schloss nach einem perfekten Zuspiel von David Philipp eiskalt ab und erhöhte auf 3:0. Der K.o. für RWE, die meisten Fans verließen da schon das Stadion.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 08.12.2024 - 21:45 Uhr