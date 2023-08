BR24 Sport 17-jähriger Uzun bewahrt 1. FC Nürnberg vor Fehlstart Stand: 06.08.2023 15:33 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat sich gegen Hannover 96 nach einem 0:2-Rückstand zurück gekämpft und beim 2:2 noch einen Punkt erkämpft. Matchwinner am 2. Spieltag war der erst 17-jährige Can Uzun, der den Club vor einem Fehlstart bewahrte.

Von BR24Sport

Dem 1. FC Nürnberg drohte nach der 0:2-Pleite zum Saisonauftakt gegen Rostock auch gegen Hannover 96 eine Niederlage. Schon zur Halbzeit lagen die Franken 0:2 zurück. Doch dank des Doppelpacks des erst 17-jährigen Can Uzun erkämpfte sich der Club noch das 2:2 und damit einen Punkt.

Club verursacht zwei Elfer

Der 1. FC Nürnberg kam gut in die Partie und war die bessere Mannschaft. Aber zwei selbst verschuldete Elfmeter n der 7. und 23. Minute - beide sicher verwandelt von Ex-Club-Spieler Cedric Teuchert - brachte die Franken aus dem Konzept. Danach verwaltete Hannover den Vorsprung. Vom Club kam zu wenig. Kurz vor der Pause verpasste Louis Schaub das 3:0 für die Gäste.

Mit Pfiffen ging es für die Nürnberger in die Kabine. Trainer Christian Fiél reagierte und brachte nach der Pause gleich vier neue Spieler. Die leidgeplagten Club-Fans honorierten dies und feuerten ihr Team an. Doch aus das brachte nicht gewünschten Effekt. Die Hausherren blieben offensiv harmlos. Wie aus dem Nichts fiel dann der Anschluss-Treffer.

Uzun schreibt Club-Geschichte

Der erst 17-jährige Can Uzun weckte mit seinem ersten Tor als Profi in der 66. Minute die Hoffnungen der Nürnberger, doch noch das Spiel drehen zu können.

Das Tor von Uzun, der nun der jüngste Torschütze in der Geschichte des Clubs ist, brachte neuen Schwung in das Spiel. Der Ausgleich lag in der Luft. Die Gäste konnten kaum noch für Entlastung sorgen. In der 88. Minute der zweite große Auftritt von Uzun: Der Youngster übernahm die Verantwortung und verwandelte einen Foul-Elfmeter eiskalt zum 2:2 und rettete damit dem 1. FC Nürnberg einen Punkt.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 07.08.2023 - 18:30 Uhr