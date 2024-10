Doppelpack von Tzimas 1. FC Nürnberg zerlegt Greuther Fürth im Frankenderby Stand: 20.10.2024 15:39 Uhr

Im Frankenderby entdeckte der 1. FC Nürnberg die Kraft des Offensivfußball und gewann deutlich bei Greuther Fürth.

Von BR24Sport

Bereits vor Anpfiff elektrisierte das älteste Derby im deutschen Profifußball das Frankenland. Beide Fanlager unterstützen ihre Teams mit ausgeklügelten Choreos, doch ausgeglichene Kräfte gab es beim 0:4 (0:3) nur auf der Tribüne. Am Ende gewann der 1. FC Nürnberg auf eine Art und Weise, die einem Team, das von der Stürmer-Legende Miroslav Klose trainiert wird, gerecht wird.

Offensiv von Beginn an

Von Beginn an nahmen die Nürnberger mit Offensivfußball und Ballbesitz die Partie an sich. Das erste Mal fand in der siebten Minute der Nürnberger Mahir Emreli einen Weg durch die kompakten Fürther, doch der erste Weitschuss des Sommerneuzugangs ging zwei Meter am Tor vorbei.

Gut fünf Minuten später legte sich der aserbaidschanische Nationalspieler den Ball in einer noch größeren Torentfernung auf seinen linken Fuß und traf souverän ins obere linke Eck zu seinem ersten Saisontreffer. Greuther Fürth schien nach dem Rückstand etwas aus dem Tritt gekommen zu sein, sodass die Nürnberger problemlos weiter vors Tor der Gastgeber kombinieren konnten.

Stefanos Tzimas trifft doppelt

So auch in der 18. Minute, als Danilo Soares von Linksaußen den Blick für den hereinlaufenden Stefanos Tzimas hatte, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte. Im Anschluss zog sich das Team von Miroslav Klose zurück und konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. Fürth gelang es kaum, sich durch zu kombinieren und als Julian Green dann doch in der 29. Minute mit einer Flanke aus dem Lehrbuch das Nürnberger Abwehrbollwerk zu überwinden, verpasste Simon Asta die Chance zum Anschluss.

Stattdessen war es der 18-jährige Tzimas, der in der 34. Minute in einer schön heraus gespielten Situation sein Doppelpack zum 3:0 schnürte. Insgesamt zeigte der 1. FC Nürnberg die beste Halbzeit der Saison und dominierte dank einer klaren Zweikampfführung und gradlinigen Angriffen die Partie.

Fürth findet keinen Weg zum Tor

In der zweiten Hälfte suchten beide Teams zunächst weiterhin den Weg nach vorn. Die beste Chance der Gastgeber wehrte Torhüter Jan Reichert in der 54. Minute ab, danach zogen sich die Nürnberger zurück und begannen, die Führung zu verwalten. Greuther Fürth fehlten Druck und Zielstrebigkeit in ihren Abschlüssen. Gegen Ende der Partie zog sich der 1. FC Nürnberg immer weiter zurück, so wie auch die Angriffsbemühungen der Gastgeber. Ein letztes Ausrufezeichen setzte Lukas Schleimer, der in der 88. Minute die großen Abstände in der Fürther Abwehrkette nutzte und zum 0:4 Endstand erhöhte.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.10.2024 - 21:45 Uhr