BR24 Sport 1. FC Nürnberg rettet bayerische Ehre im DFB-Pokal

Nach dem 3:2 gegen Hansa Rostock ist der 1. FC Nürnberg der einzig verbliebene bayerische Verein im DFB-Pokal - auch, weil große Klubs wie der FC Bayern und der FC Augsburg überraschend früh scheiterten.

Maximilian Albrecht

Wohl kaum hätte jemand gedacht, dass der 1. FC Nürnberg nach der zweiten Runde des DFB-Pokals der einzige bayerische Vertreter im Wettbewerb sein würde. Weil die Top-Klubs des Freistaats wie der FC Bayern oder der FC Augsburg sich blamierten, müssen nun ausgerechnet die Franken die bayerische Fahne hochhalten.

1. FC Nürnberg hält die bayerische Fahne hoch

Die größte Überraschung dieser zweiten Pokalrunde war sicher das Aus des FC Bayern im Ludwigspark beim 1. FC Saarbrücken. Der FC Augsburg war da schon nicht mehr Teil des Wettbewerbs. Die Schwaben scheiterten in Runde eins blamabel an der SpVgg Unterhaching. Die Münchner Vorstädter unterlagen wiederum in Runde zwei in einem harten Pokalfight Fortuna Düsseldorf, das in der Runde zuvor den bayerischen Regionalligisten FV Illertissen ausgeschaltet hatte.

Jahn Regensburg war wie Illertissen schon Mitte August gescheitert und die SpVgg Greuther Fürth blamierte sich in dieser Runde gegen den Saarländischen Viertligisten FC Homburg.

Drama in der Nachspielzeit in Saarbrücken und Nürnberg

Der Mittwoch war ein Pokalabend, wie er spannender kaum hätte sein können für die bayerischen Fußballfans, und er wurde nahezu zeitgleich dramatisch. Während Saarbrückens Marcel Gaus in der sechsten Minute der Nachspielzeit den FC Bayern aus dem Pokal schoss, drückte Nürnbergs Felix Lohkemper den Ball im Max-Morlock-Stadion über die Linie zum 2:2 gegen Hansa Rostock und hievte den Club in die Verlängerung. Dort sollte Lohkemper mit seinem zweiten Treffer die Franken ins Achtelfinale schießen.

Nürnberg zunächst wieder in Rückstand

Wie so oft in dieser Saison kamen die Franken gegen Rostock nach zweimaligem Rückstand in der zweiten Halbzeit zurück und drehten am Ende die Partie. "Man hatte auf dem Platz wieder einmal das Gefühl, wir können noch einen machen. Das zeichnet uns dieses Jahr aus", freute sich Jannes Horn nach der Partie und fügte grinsend hinzu: "Wenn wir die Spiele immer gewinnen, können wir meinetwegen auch immer in Rückstand geraten."

Ähnlich bewertete Florian Flick die vorangegangenen 120 Minuten, die er als eine "Achterbahn der Gefühle" erlebt hatte. "Es hat mich ein bisschen an das Pokalspiel gegen Düsseldorf erinnert in der letzten Saison", blickte Flick zurück. Damals hatte Flick den Club mit einer Notbremse ins Elfmeterschießen gerettet, das der FCN schließlich gewann und ins Viertelfinale einzog. Dort war der VfB Stuttgart dann eine Nummer zu groß. Wie weit die Reise diesmal geht, hängt wohl auch vom Losglück ab und noch wichtiger, ob die heimstarken Franken wieder vor eigenem Publikum antreten dürfen.

