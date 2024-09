BR24 Sport 1. FC Nürnberg: Ex-Coach Fiél schickt kleine Spitze vor Rückkehr Stand: 20.09.2024 09:26 Uhr

Trainer Cristian Fiél verließ den 1. FC Nürnberg in diesem Sommer nicht geräuschlos. Am Samstag ist er mit seinem neuen Verein Hertha BSC zu Gast an alter Wirkungsstätte. Beide Teams haben einen zähen Start erlebt - das merkt er auch selbst an.

Im Sommer entschloss sich Trainer Cristian Fiél, den 1. FC Nürnberg zu verlassen und zu Ligakonkurrent Hertha BSC zu wechseln. Am Samstag (ab 13 Uhr in der Radioreportage) ist Fiél zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Sowohl die Nürnberger als auch das Team aus der Hauptstadt können mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein.

Fiels Rückkehr ins Max-Morlock-Stadion

Fiéls Abschied im Sommer lief nicht ganz geräuschlos ab, hatte er sich doch als erste Gerüchte um einen Wechsel in Hauptstadt aufkamen, noch zum 1. FC Nürnberg bekannt. Doch am Ende verließ er die Franken dennoch. Er habe "eine schöne Zeit in Nürnberg" gehabt, sagte Fiél rückblickend vor dem Gastspiel im Frankenland. Nun liege sein Fokus aber klar auf der Hertha. "Für mich zählt nur: Wie können wir da gewinnen?"

Dabei blende er auch mögliche Pfiffe des Nürnberger Anhangs aus, so Fiél. Auch im Sommertrainingslager, das beide Verein überschneidend im österreichischen Walchsee absolvierten, gab es keinen Kontakt Fiéls mit dem Ex-Verein. Trotzdem verfolgt der 44-Jährige die Entwicklung seiner ehemaligen Mannschaft mit und weiß um ihren Zustand - und schickte auch eine kleine Spitze an die Ex-Mannschaft und den Nachfolger: "Was man so hört, kriegen sie noch nicht das aufs Feld, was der Trainer vorgibt."

Nürnberg und Berlin mit gleicher Punkteausbeute

Die Analyse stimmt natürlich, sogar ziemlich genau so könnte man den Saisonstart des einstigen Rekordmeisters beschreiben, bei dem bisher nur die Punktausbeute einigermaßen stimmt. Sieben Zähler hat der Club in fünf Partien eingefahren und damit genau so viele wie der Gegner am Samstag. Doch die Art und Weise sorgte immer wieder für Fragezeichen.

Auch in Ulm am vergangenen Wochenende gelang ein Last-Minute-Sieg, der durchaus glücklich war. "Ich glaube, dass es seine Zeit dauert, um deine Spielidee reinzubekommen", nimmt der Ex-Trainer seine ehemaligen Profis in Schutz. "Es kamen viele neue Spieler. Ich glaube, dass es ein guter Mix aus Erfahrung und jungen Spielern ist." Für Fiél ist klar: "Die Jungs haben auch Qualität, sonst hätten sie nicht sieben Punkte."

Klose stellt klar: "Hertha ist der klare Favorit"

Klingt nach Respekt vor dem Ex-Verein. Den hat auf der anderen Seite auch der aktuelle Clubcoach Miroslav Klose vor den Berlinern, der feststellt: "Hertha ist der klare Favorit." Das lasse sich allein anhand der Aufstiegsambitionen der Hauptstädter ableiten, findet der 46-Jährige.

Personell kann Klose bis auf den Langzeitverletzten Tim Handwerker und den rotgesperrten Torschützen von Ulm, Stefanos Tzimas, aus dem Vollen schöpfen. Auch der viel umjubelte Neuzugang Mahir Emreli steht vor seinem Debüt für den 1. FC Nürnberg. "Mahir ist auf einem guten Weg", sei aber noch nicht bereit für 90 Minuten, so Klose. Mehr als eine Jokerrolle werde es für den Aserbaidschaner aber nicht werden, bremst sein Trainer.

Ansonsten ist die Devise, "weniger in Rückstand" zu geraten. Das ist dem Club in dieser Saison schon allzu häufig passiert - genauer gesagt in vier von fünf Ligaspielen. Vielleicht sind Kloses Schützlinge am Samstag aber von Beginn an wach und können so auch ihren Ex-Coach ärgern. Zudem gibt es genügend Grund zur Wiedergutmachung vor den eigenen Fans. Beim letzten Heimauftritt setzte es eine 0:4-Klatsche gegen den 1. FC Magdeburg.

