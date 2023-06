Radsport UAE und Jumbo mit starken Teams zur Tour de France Stand: 26.06.2023 13:48 Uhr

Herausforderer Tadej Pogacar darf bei der Tour de France im UAE Team Emirates ebenso auf starke Helfer zählen wie Titelverteidiger Jonas Vingegaard bei Jumbo-Visma.

Auf der Jagd nach seinem dritten Gesamtsieg kann der slowenische Radprofi Tadej Pogacar auf ein starkes Team vertrauen. Der Vorjahreszweite wurde vom UAE Team Emirates für die Frankreich-Rundfahrt, die am Samstag (01.07.2023) in Bilbao startet, ebenso nominiert wie seine Edelhelfer Adam Yates (England) und Rafal Majka (Polen). Das gab der Rennstall am Montag (26.06.2023) bekannt.

"Wir haben eine sehr gute Gruppe", sagte Pogacar, der erstmals im slowenischen Meistertrikot an den Start der Großen Schleife gehen wird: "Wir fahren zur Tour, um eine gute Show zu zeigen und streben natürlich den Gesamtsieg an."

Den Kader komplettieren die Bergspezialisten Felix Großschartner (Österreich) und Marc Soler (Spanien) sowie Mikkel Bjerg (Dänemark), Matteo Trentin (Italien) und Vegard Stake Laengen (Norwegen).

Jumbo-Visma mit Titelverteidiger Vingegaard und van Aert

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard geht mit dem niederländischen Rennstall Jumbo-Visma die Titelverteidigung an. Klassiker-Spezialist Wout van Aert (Belgien) gehört ebenso zum Team wie Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck sowie Wilco Kelderman. Außer der Gesamtwertung und sechs Etappen hatte Jumbo-Visma 2022 auch die Berg- und Punktewertung gewonnen.