Etappen, TV, Livestreams Alles Wichtige zur Tour de France 2023 Stand: 04.03.2023 14:07 Uhr

Die Tour de France 2023 beginnt im Baskenland. Von Bilbao geht es über die Pyrenäen, die Alpen und Vogesen nach Paris. Alles Wichtige zum größten Radrennen.

1. - 23. Juli - von Bilbao nach Paris

Die Tour de France 2023 startet am 1. Juli im Baskenland. Start- und Zielort der 1. Etappe ist Bilbao. Auch die 2. und 3. Etappe führen durch die autonome Gemeinschaft im Norden Spanien. Anschließend geht es in Frankreich weiter. Das Ziel in Paris erreichen die Radprofis nach gut drei Wochen am 23. Juli.

21 Etappen mit vier Bergankünften

Bis zum letzten Zielstrich auf der Champs-Elysees in Paris müssen die Fahrer 21 Etappen bestreiten. Eine wichtige Rolle beim Kampf um den Tour-Sieg spielen dabei die Etappen durchs Hochgebirge. 2023 stehen zunächst die Pyrenäen an und anschließend die Alpen. Vor allem bei den Bergankünften können die Anwärter auf den Gesamtsieg wichtige Sekunden gut machen.

Bergankünfte Etappe Zielort 6. Cauterets-Cambasque 9. Puy de Dôme 13. Grand Colombier 15. Saint-Gervais Mont-Blanc

3400 km und bis auf 2.304 Meter

Die Etappen der Frankreich-Rundfahrt 2023 ergeben insgesamt eine Streckenlänge von 3400 Kilometern. Der höchste Punkt der Tour ist der Alpenpass Col de la Loze mit 2.304 Metern.

Flachetappen, Zeitfahren und Ruhetage

Bei der Tour 2023 können aber nicht nur die Kletterer in den Bergen ihr Können zeigen. Auch Sprinter, Allrounder und Zeitfahrer haben die Gelegenheit auf Etappenjagd zu gehen. Zudem sind der zweite und dritte Montag während der Rundfahrt Ruhetage.

Die Etappen der Tour de France 2023

Charakteristik der Etappen 8 Bergetappen 8 Flachetappen8 8 Flachetappe Flachetappen 4 Hügelige Etappen 1 Zeitfahren

22 Teams mit 176 Fahrern

176 Fahrer werden in Bilbao an den Start gehen. 22 Teams mit jeweils 8 Fahrern haben die Startberechtigung erhalten. Als einziges Team mit deutscher Lizenz ist Bora-hansgrohe dabei. Die endgültige Nominierung der Fahrer erfolgt wenige Tage vor dem Start der Tour.

Vingegaard als Titelverteidiger - Pogacar der Herausforderer

2022 hat Jumbo-Visma mit Jonas Vingegaard gezeigt, wie der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar zu schlagen ist. Bereits im Dezember verkündete die niederländische Equipe, dass sie mit dem Tour-Sieger als Kapitän die Titelverteidigung anpeilt. Pogacar ist dabei der erste Herausforderer.

Gelbes Trikot und Grünes Trikot

Bei der Tour tragen die Profis, die in einer der Wertungen vorne liegt, ein besonderes Trikot. Das bekannteste ist das Gelbe Trikot (franz. Maillot Jaune), welches der Führende in der Gesamtwertung trägt. Der Beste in der Sprintwertung fährt im Grünen Trikot. Das gepunktete Trikot bekommt der Führende in der Bergwertung.

Die Tour live bei der ARD-Sportschau

Die Sportschau wird von allen Etappen live im TV, Livestream und Live-Ticker berichten. Die Entscheidung der Etappen zeigt die Sportschau jeweils live im Ersten, zuvor geht es bereits bei One los.

110. Tour de France Tour 2023 - ein Zeitfahren und vier Bergankünfte Die 110. Tour de France führt vom 1. bis 23. Juli 2023 über 3.404 Kilometer von Bilbao nach Paris. Vor allem die Bergspezialisten kommen auf ihre Kosten. mehr